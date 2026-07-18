Bursa'da bugüne kadar binlerce genci ücretsiz YKS kursları ile üniversiteye hazırlayan Büyükşehir Belediyesi, 2026-2027 eğitim-öğretim yılı YKS hazırlık kursları için kayıtların başladığını duyurdu.

BURSA (İGFA) - Bursa'da eğitime ve gençlere değer katan çalışmalarını her zaman ön planda tutan Büyükşehir Belediyesi, üniversite sınavlarına hazırlanan gençler için ücretsiz Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) hazırlık kursları düzenlemeye devam ediyor. Her yıl onlarca gencin üniversiteye girmesine destek olan Büyükşehir Belediyesi, yeni dönem ücretsiz YKS kayıtlarının da başladığını duyurdu.



Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Hayat Boyu Öğrenme Şube Müdürlüğü'ne bağlı Hürriyet, Naim Süleymanoğlu, Orhangazi, Kestel, Vakıf Sınava Hazırlık Merkezlerinde yıl boyunca sayısal, eşit ağırlık, sözel ve TYT kursları düzenlenecek. Mezun öğrencilerin yanı sıra Hürriyet Sınava Hazırlık Merkezinde 12. sınıfta eğitim gören öğrenciler de eğitim alabilecek. Haftanın 4 günü (Pazartesi-Perşembe) 09.00 ile 16.00 saatleri arasında yüz yüze eğitimlerin gerçekleştirileceği program kapsamında öğrencilere tamamen ücretsiz YKS kaynakları, güncel ve kaliteli yayınlar sunulacak.

Alanında uzman ve deneyimli öğretmenler eşliğinde; bire bir etüt sistemi, konu tekrarları, soru çözümleri ve sıkı ödev takibi yapılacak. Ayrıca, öğrencilerin gelişimini anlık takip edebilmek adına 2 haftalık periyotlarla cuma günleri farklı seviyelere uygun deneme sınavları uygulanacak. Deneme sınavlarıyla öğrencilere zaman yönetimi ve kaygı kontrolü öğretilirken, aynı zamanda kazanımları da ölçülecek. Rehberlik ve motivasyon desteğinin yanı sıra 'Veli Bilgilendirme Sistemi' sayesinde aileler de sürecin birer parçası haline getirilecek.



28 Ağustos Cuma gününe kadar devam edecek olan kayıtlar, https://www.bursa.bel.tr/link/busmek adresinden online yapılacak. Detaylı bilgi için 0224 716 42 02 veya 0224 716 36 64 numaraları aranabilir veya sosyal medya hesaplarından iletişime geçilebilir.

