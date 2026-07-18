CHP Parti Sözcüsü Müslim Sarı, kongrelerin eylül ayında başlayacağını ve 5 ay süreceğini belirterek, 'Gelin yarışalım, gelin Cumhuriyet Halk Partisi'nin içinde siyasal mücadelemizi verelim' dedi.

ANKARA (İGFA) - CHP Parti Sözcüsü ve Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Müslim Sarı, yaptığı açıklamada, ''Partiyi içinde bulunduğu bu cendereden çıkartalım.

Bizim tutumumuz ve yaklaşımımız bu iken, arkadaşlar mahkeme talebiyle Cumhuriyet Halk Partisi'ne kayyım atanmasını daha uygun görüyor. Bu arkadaşlar bölücüdür. Madem arkanızda bu kadar güçlü bir halk desteği olduğuna inanıyorsunuz, buyurun. Kongrelerimiz başlıyor. Gelin yarışalım, gelin Cumhuriyet Halk Partisi'nin içinde siyasal mücadelemizi verelim.

Cumhuriyet Halk Partisi'nin dışına çıkmak, partiyi bölmek sadece ve sadece AK Parti'ye hizmet eder.

CHP'de bu ikili durum sürdürülebilir değildir.' dedi.

CHP'de kongre takviminin Eylül ayında start vereceğini belirten Müslim Sarı, kongrelerin 5 ay süreceğini ve sonunda kurultay yapılacağını açıkladı.