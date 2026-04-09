Ağrı Barosu, 5 Nisan Avukatlar Günü'nü 'Savunmayı Savunmanın 51. Yılı' temasıyla düzenlenen programla kutladı. Etkinlikte hukukun üstünlüğü, savunmanın bağımsızlığı ve mesleğin onuru vurgulanırken, baronun yarım asrı aşan mücadelesine dikkat çekildi.

Nihat AYDIN / AĞRI (İGFA) - Ağrı Barosu tarafından yapılan açıklamada, 'Hukukun üstünlüğüne olan inancımızla, mesleğimizin onurunu ve bağımsızlığını koruma kararlılığıyla bir aradayız. 51 yıldır adaletin sesi, savunmanın güvencesi olmaya devam ediyoruz' ifadelerine yer verildi. Tüm avukatların Avukatlar Günü de kutlandı.

Baro Başkanı Serdar Günakın, yaptığı konuşmada, hem mesleki mücadeleye hem de kişisel teşekkürlerine yer verdi. Günakın, özellikle zorlu dönemlerde yanında olan ailesine ve çalışma arkadaşlarına minnet duyduğunu ifade etti. Başkan Günakın, 'Hayatımın en zor dönemlerinde yanımda olan annem Nazlı Günakın'a teşekkür ediyorum. Çocuk yaşta olgunlaşmak zorunda kalan aile bireylerime ve her zaman anlayış gösteren yakınlarıma şükran borçluyum' dedi.

Meslektaşlarına da teşekkür eden Günakın, baro mücadelesinin görünmeyen emeklerle yürüdüğünü vurgulayarak, 'Bu yolda birlikte yürüdüğümüz, çoğu zaman arka planda büyük yük taşıyan kıdemli ve genç meslektaşlarıma gönülden teşekkür ediyorum' ifadelerini kullandı.

Programda, savunma hakkının korunmasının sadece mesleki bir sorumluluk değil, aynı zamanda toplumsal bir görev olduğu vurgulanırken, insan hakları, demokrasi ve hukuk devleti ilkeleri çerçevesinde mücadelenin süreceği mesajı verildi.