Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, Bilecik genelinde sürdürülen ulaşım yatırımlarını yerinde incelemek amacıyla İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü Gülümbe Şantiyesi'ni ziyaret etti. Sahadaki çalışmaları yakından takip eden Sözer, ekiplerin performansını değerlendirerek yürütülen projeler hakkında detaylı bilgi aldı.

Pazaryeri Gündem / BİLECİK (İGFA) - Şantiyede incelemelerde bulunan Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, yol yapım, bakım ve onarım çalışmalarının planlanan takvim doğrultusunda aralıksız sürdüğünü belirtti.

Ekiplerin her an göreve hazır olduğunu vurgulayan Vali Sözer, 'İlimizin ulaşım altyapısını daha güçlü ve güvenli hale getirmek için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz' mesajını verdi.

Personelle bir araya gelerek sahadaki emek ve özveriye dikkat çeken Sözer, fedakârca görev yapan ekiplere teşekkür etti. Çalışanların motivasyonunun ve koordinasyonunun önemine değinen Vali Sözer, hizmet kalitesinin artarak devam edeceğini ifade etti.

İl Özel İdaresi ekiplerinin yıl boyunca kesintisiz şekilde sürdürdüğü çalışmaların, vatandaşların güvenli ve konforlu ulaşımını sağlama hedefiyle devam ettiği bildirildi. Yapılan yatırımların, kırsaldan merkeze kadar ulaşım ağını güçlendirerek bölgenin gelişimine önemli katkı sunduğu vurgulandı.