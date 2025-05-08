Ağır hasarlı araçlara yönelik yapılan düzenleme kapsamında yüzde 60 oranında hasar gören araçların ‘ağır hasarlı’ kabul edildiğine dikkati çeken sigorta şirketi, bu sürecin kullanıcılar açısından daha net ve güvenilir işlemesi için hasar tespitinin kritik rolüne vurgu yaptı.İSTANBUL (İGFA) - Dijital sigorta platformu sigortaladım.com, Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (SEDDK) 25 Nisan’da yayınladığı Motorlu Araç Sigortaları Kapsamında Tam Hasara ya da Ağır Hasara Uğramış Araçların Tespiti Hakkında Genelge’yi değerlendirdi.

Genelgeye göre; hasar tutarının aracın rayiç bedelini aşması ve onarım kabul etmemesi halinde araç tam hasarlı, rayiç bedelin yüzde 60’ını aşması veya belirlenen kritik parçaların zarar görmesi durumunda ise ağır hasarlı sayılacak.

Düzenlemeyle; tam veya ağır hasar tespitinin doğru ve güvenilir bir şekilde yapılabilmesi için, tespitin ruhsat almış sigorta eksperi tarafından yapılması zorunluluğu da getirildi.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan sigortaladım.com Genel Müdür Yardımcısı Orçun Kızıltepe, yeni düzenleme ile birlikte ağır hasarlı ya da tam hasarlı araçların trafiğe çıkması ya da ‘trafikten çekilmiştir’ belgesi olmadan alım-satıma konu edilmesi artık mümkün olmadığını söyledi. "Bu durum, araç alım-satım süreçlerinde çok daha dikkatli olunmasını zorunlu kılıyor" diyen Kızıltepe, "Bu nedenle araç satın almayı planlayan tüm kullanıcılarımızı; ekspertiz raporlarını, araç geçmişi (tramer) kayıtlarını, değişen parça bilgilerini, boya ve kaporta durumu ile kilometre tutarlılığını detaylıca incelemeye davet ediyoruz. Özellikle aracın geçmişte geçirdiği kazaların boyutu ve hangi parçalarının değiştiği gibi bilgiler, karar verme sürecinde kritik öneme sahip. Unutmayın, bir aracın değeri yalnızca bugünkü fiyatıyla değil, geçmişiyle birlikte değerlendirilmelidir. Doğru ve eksiksiz bilgiyle hareket etmek; sizi hem maddi kayıplardan korur hem de güvenli bir sürüş sağlar” diye konuştu. .