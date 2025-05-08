TÜİK, Nisan ayına ilişkin Finansal Yatırım Araçlarının Reel Getiri Oranlarının istatistiklerini yayımladı. Aylık bazda en yüksek reel getiri, külçe altın oldu.ANKARA (İGFA) - Aylık en yüksek reel getiri, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) ile indirgendiğinde külçe altın, yatırımcısına yüzde 8,80 oranında reel getiri sağlarken, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde bu oran yüzde 8,54 olarak gerçekleşti.

Yİ-ÜFE baz alındığında, diğer yatırım araçlarından Euro yüzde 4,07 ve mevduat faizi (brüt) yüzde 0,44 ile yatırımcısına kazandırırken; Amerikan Doları yüzde 0,03, Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS) yüzde 7,39 ve BIST 100 endeksi yüzde 9,93 oranlarında reel kayıp yaşattı. TÜFE ile yapılan hesaplamada ise Euro yüzde 3,83, mevduat faizi (brüt) yüzde 0,20 reel getiri sağlarken; Amerikan Doları yüzde 0,26, DİBS yüzde 7,60 ve BIST 100 endeksi yüzde 10,14 oranlarında yatırımcısını zarara uğrattı.

Külçe altın, üç aylık değerlendirmede; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 20,83, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 19,69 oranlarında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı oldu. Aynı dönemde BIST 100 endeksi, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 12,26, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 13,09 oranlarında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.



Altı aylık değerlendirmeye göre külçe altın; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 18,15, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 12,36 oranlarında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı olurken; aynı dönemde BIST 100 endeksi, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 5,90, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 10,51 oranlarında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.

Yıllık değerlendirmede en yüksek reel getiri külçe altında gerçekleşti

Finansal yatırım araçları yıllık olarak değerlendirildiğinde külçe altın; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 31,17 TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 16,55 oranlarında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı oldu.

Yıllık değerlendirmede, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde; yatırım araçlarından mevduat faizi (brüt) yüzde 16,26 ve Euro yüzde 0,90 oranlarında yatırımcısına reel getiri sağlarken; DİBS yüzde 0,91, Amerikan Doları yüzde 3,80 ve BIST 100 endeksi yüzde 20,29 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi. TÜFE ile indirgendiğinde mevduat faizi (brüt) yüzde 3,31 oranında yatırımcısına reel getiri sağlarken; Euro yüzde 10,34, DİBS yüzde 11,95, Amerikan Doları yüzde 14,51 ve BIST 100 endeksi yüzde 29,17 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi.