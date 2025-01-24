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24 Ocak 2025 tarihinde yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürü olarak atanmıştır.

Erol, 28 Mayıs 2019 tarihinden itibaren TBMM Koruma Daire Başkanı olarak görev yapmaktaydı.

Ahmet Birtan Erol, Emniyet Genel Müdürlüğü’nde çeşitli görevlerde bulunmuş ve tecrübesiyle dikkat çekmiş bir isim.

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürü Mahmut Ay görevden alındı, yerine Ahmet Birtan Erol getirildi. ANKARA (İGFA) - Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü'ne Ahmet Birtan Erol atandı.