AFAD ve Türk Kızılayı tarafından hazırlanan insani yardım malzemelerini taşıyan uçakla Kunar’a ulaştırılan çadırların kurulum çalışmaları sürüyor. Türkiye, depremden etkilenen Afgan halkının ihtiyaçlarını karşılamak için desteklerini sürdürüyor.ANKARA (İGFA) - Türkiye Cumhuriyeti Kabil Büyükelçiliği, Afghanistan’ın Kunar vilayetinde 31 Ağustos 2025’te meydana gelen 6.0 büyüklüğündeki depremin ardından bölgeye gönderilen insani yardım çalışmalarına ilişkin bir paylaşımda bulundu.

AFAD ve Türk Kızılayı tarafından hazırlanan yardım malzemelerini taşıyan bir uçakla bölgeye ulaştırılan çadırların, Kunar’da kurulum çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

Büyükelçilik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, AFAD ve Türk Kızılayı tarafından hazırlanan insani yardım malzemelerini taşıyan uçağımızla getirilen çadırların kurulumu Kunar’da devam ettiğini belirterek, "Deprem felaketinden etkilenen Afgan kardeşlerimizin ihtiyaçlarını sağlamak için çalışmalarımızı sürdüreceğiz” dedi.

Hatırlanacağı gibi Kunar, depremden en çok etkilenen bölge olarak öne çıkarken, AFAD ve Türk Kızılayı ekipleri, çadırların yanı sıra gıda, hijyen kiti ve barınma malzemeleri gibi temel ihtiyaçları karşılamaya yönelik destek sağlıyor.