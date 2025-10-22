Kocaeli İtfaiyesi Eğitim Sahası, Sakarya AFAD Birlik Müdürlüğü tarafından yürütülen 'AFAD Ağır Arama Kurtarma Akreditasyon Eğitimine' ev sahipliği yapıyor. Bu kapsamda Sakarya AFAD İl Müdürü Bekir Şen, Sakarya AFAD Birlik Müdürü Selçuk Arpacıoğlu ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanı Ömer İslamoğlu, sürdürülen zorlu eğitim çalışmalarını yerinde inceledi.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli İtfaiyesi'nin afetlere karşı profesyonel ve tam donanımlı ekipler yetiştirme hedefi doğrultusunda yürüttüğü bu eğitim programı, AFAD'ın akreditasyon kriterlerine uygun olarak tasarlanmış durumda. Teorik ve uygulamalı olarak devam eden süreçte itfaiye personelleri, enkazda arama kurtarma, güvenli giriş teknikleri, destekleme sistemleri ve ekip koordinasyonu gibi birçok kritik başlıkta eğitim alıyor.

Ziyarette konuşan yetkililer, kurumlar arası koordinasyonun ve bilgi paylaşımının önemine dikkat çekti. Sakarya AFAD İl Müdürü Bekir Şen, 'Kocaeli İtfaiyesi'nin sergilediği disiplinli çalışma ve teknik hazırlık, bölgesel afet müdahale kapasitesi açısından son derece değerli' dedi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanı Ömer İslamoğlu ise, 'Eğitim alan arkadaşlarımız sadece Kocaeli değil, gerektiğinde tüm Türkiye ve hatta uluslararası görevler için hazır olacak. Akreditasyon sürecimiz bu anlamda büyük bir adımdır' ifadelerini kullandı.

HEDEF AFAD AKREDİTASYON BELGESİ

Eğitimlerin başarıyla tamamlanmasının ardından Kocaeli İtfaiyesi Arama Kurtarma Ekibi, AFAD tarafından 'Ağır Seviye Akreditasyon' belgesi almaya hak kazanacak. Bu belge, ekibin en üst düzeyde afet müdahalesi yapabileceğinin resmi göstergesi olacak.