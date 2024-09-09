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Belirlenen uyuşturucu satıcı ve kullanıcılarına yönelik yapılan operasyonlarda; 19 gram metamfetamin, 7 gr Bonzai, 5 gr Kubar esrar, 7 adet uyuşturucu içme aparatı ele geçirilerek toplam 18 şüpheli şahıs yakalandı.

Bakan Tekin'den meslektaşları ve eğitim çalışanlarına ayrı mektup

Bakan Tekin'den meslektaşları ve eğitim çalışanlarına ayrı mektup

Adıyaman'da uyuşturucu satıcı ve kullanıcılarına yönelik Jandarma tarafından sürdürülen sıkı takipler sonucu 18 şüpheli şahıs çeşitli miktarlarda uyuşturucu maddelerle yakalandı. ADIYAMAN (İGFA) - Alınan bilgiye göre, uyuşturucu satıcı/kullanıcılarına yönelik operasyon Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı'nca, il merkezi ve ilçelerinde düzenlendi.