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Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı tarafından il merkezi ve ilçelerinde uyuşturucu satıcıları ve kullanıcılarına yönelik operasyon düzenlendi. ADIYAMAN (İGFA) - Adıyaman'da düzenlenen operasyon kapsamında yapılan aramalarda:

Bursa Uluslararası Spor Festivali için geri sayım başladı

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