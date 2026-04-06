Adıyaman Emniyet Müdürlüğü Polis Eşleri Derneği tarafından düzenlenen kermes, vatandaşlardan büyük ilgi gördü. Şehrin farklı noktalarından gelen çok sayıda kişi, hem alışveriş yaptı hem de etkinliğe destek verdi.

ADIYAMAN (İGFA) - Adıyaman'da Polis Eşleri Müdürlüğü'nün düzenlediği kermeste gıdadan giyime, el emeği ürünlerden hediyelik eşyalara kadar birçok farklı ürün vatandaşların beğenisine sunuldu.

Her kesime hitap eden ürün çeşitliliğiyle dikkat çeken organizasyon, katılımcılardan tam not aldı.

Vatandaşların ihtiyaçlarını karşılayabilecek şekilde donanımlı olarak hazırlanan kermes, sosyal dayanışma ve yardımlaşma açısından da örnek bir etkinlik olurken, yoğun katılımın olduğu kermeste, hem alışveriş yapıldı hem de keyifli anlar yaşandı. Dernek yöneticileri, bu tür etkinliklerin toplumsal birlik ve beraberliği güçlendirdiğini belirterek, gösterilen ilgiden duydukları memnuniyeti dile getirdi.