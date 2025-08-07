Adıyaman'da Rezip ve Koru köyleri arasında çıkan kavgada çok sayıda kişi yaralandı. Jandarma ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edilirken, yaralılar hastaneye kaldırıldı. Bölgedeki güvenlik önlemleri artırıldı.ADIYAMAN (İGFA) - Adıyaman’da Rezip ve Koru köyleri arasında akşam saatlerinde henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı kavga çıktı.

Taş, sopa ve kesici aletlerin kullanıldığı kavgada çok sayıda kişi yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralılar ambulanslarla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılırken, olası taşkınlığa karşı polis ve jandarma ekipleri hastane çevresinde yoğun güvenlik önlemleri aldı.

Kavgayla ilgili çok sayıda kişi gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Alınan bilgiye göre iki köy arasında tansiyonun yüksek olduğu öğrenilirken, bölgede jandarma devriyeleri artırıldı.