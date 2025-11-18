Adıyaman Kent Meydanı Camii'nin lavabosunda görülen yılan, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle yakalanarak doğaya bırakıldı. Olayda yaralanan olmadı.

ADIYAMAN (İGFA) - Adıyaman merkezde bulunan Kent Meydanı Camii'nin lavabosunda görülen zehirli yılan, kısa süreli paniğe neden oldu. Lavaboyu kullanmak için içeri giren bir vatandaş, lavabonun kenarında kıvrılmış halde duran yılanı fark edince durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine Adıyaman Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri camiye sevk edildi.

Özel ekipmanlarla lavaboya giren itfaiye personeli, zehirli olduğu değerlendirilen yılanı dikkatli bir çalışmayla bulunduğu yerden çıkardı. Kontrol altına alınan yılan, yerleşim yerlerinden uzak bir noktaya götürülerek doğaya salındı.

Olayda herhangi bir yaralanma yaşanmazken cami cemaati ve çevre sakinleri rahat nefes aldı.

Olayla ilgili inceleme sürüyor.