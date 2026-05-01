13 Nisan'dan bu yana kapalı olan Hakkâri-Van karayolunun yeniden ulaşıma açılması için devletin tüm kurumları sahada yoğun mesai harcıyor.

ANKARA (İGFA) - İçişleri Bakan Yardımcısı Ali Çelik, Hakkâri-Van karayolunda meydana gelen heyelan sonrası yürütülen çalışmalara ilişkin açıklamada bulundu. Bakan Yardımcısı Çelik, 13 Nisan'dan bu yana kapalı olan yolun yeniden ulaşıma açılması için devletin tüm imkânlarının seferber edildiğini duyurdu.

Çalışmaların, Hakkâri Valisi İbrahim Taşyapan'ın koordinasyonunda sürdüğünü ifade eden Bakan Yardımcısı Çelik, ilgili kurumların yanı sıra Türk Silahlı Kuvvetleri'nin de sahada aktif görev aldığını vurguladı. AFAD ve DSİ ekiplerinin de olası risklere karşı bölgede çalışmalarını sürdürdüğünü kaydetti. Yolun en kısa sürede yeniden ulaşıma açılmasının hedeflendiğini belirten Bakan Yardımcısı Çelik, çalışmalarda emeği geçen tüm ekiplere teşekkür ederek bölge halkına 'geçmiş olsun' dileklerini iletti.