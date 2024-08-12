Cumhuriyet Gazetesi Yazarı Murat Ağırel, Adilhan’da villa yapılmak için kesilen ormanı kaleme aldı. Gazeteci Ağırel, orman içine inşa edilen villalar ile ilgili çarpıcı ifadelere yer verdi.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Gazeteci Murat Ağırel, Cumhuriyet Gazetesi’nde yayınlanan makalesinde, bölgede tepkilere neden olan Adilhan’da orman içine inşa edilen villalar ile ilgili çarpıcı ifadeler kullandı.

Ağırel, Adilhan’daki ağaçların Keşan Orman İşletme Müdürlüğü tarafından kesildiğini, bu bilginin ise Orman Genel Müdürlüğü tarafından verildiğini makalesinde belirtti.

Geçtiğimiz aylarda Saros Gönüllüleri tarafından da protesto edilen Adilhan’daki beton yapılaşmayla ilgili makale yazan Murat Ağırel; Gelecek Partisi Gelibolu İlçe Başkanı Aysun Tarıman’ın konuyla ilgili olarak Orman Genel Müdürlüğü’ne dilekçe ile soru sorduğunu, gelen cevapta ise; “22 Eylül 2017 tarihinde yapılan ihale ile orman parkının işletmeciliğini Evreşe Belediyesi Başkanlığı almıştır. Tesislerin yapılacağı yerlerde bulunan ağaçların kesilebilmesi için Keşan İşletme Müdürlüğü’nce damga yapılarak hazırlanan kesim izin raporu makam tarafından 3 Mayıs 2023 tarihinde onaylanmıştır. Ağaçların kesim işi Keşan Orman İşletme Müdürlüğü’nce yapılmıştır” şeklinde ifadeler yer aldığını yazdı.

Murat Ağırel’in, Cumhuriyet Gazetesi’nde yayımlanan “Evreşe talanı” başlıklı yazısının tamamını okumak için TIKLAYABİLİRSİNİZ