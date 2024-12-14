Adana Büyükşehir Belediyesi’nce 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü’nde, çocuk haklarına dikkat çekmek ve toplumsal farkındalık oluşturmak amacıyla Çocuk Hakları Koruluğu açılışı ve fidan dikimi gerçekleştirildi.ADANA (İGFA) - Adana Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı Çocuk Hizmetleri Şube Müdürlüğü’nce hayata geçirilen organizasyonla; çocuk haklarına vurgu yapmak, onların umutlarını, bugünlerini, yarınlarını yeşertmek, büyütmek hedefleniyor.

Etkinlikle ayrıca çocuk haklarına dair farkındalığın artırılması, onların doğa ile bağlarının güçlenmesi ve sürdürülebilir bir gelecek için yeşil alanların önemine dikkat çekilmesi amaçlanıyor.

Açılış töreninde çocuk haklarının önemine vurgu yapıldı ve Adana Büyükşehir Belediyesi’nin bu konudaki çalışmalarına değinildi.

Çocuk Hakları Koruluğu, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar öncülüğünde, Adana Büyükşehir Belediyesi’nin çocuk dostu kent anlayışını somutlaştıran çalışmalardan biri.

Çocuk Hakları Koruluğu açılışı ve ardından gerçekleştirilen fidan dikimi ile; çocuk haklarının, insan haklarının ayrılmaz bir parçası olduğuna vurgu yapıldı ve onların gelecekte haklarına sahip çıkan bireyler olarak yetişmesine katkı sağlayan mesajlar verildi.