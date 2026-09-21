İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin kentteki kültür ve sanat etkinliklerini farklı noktalara taşımak amacıyla başlattığı Alternatif Park Konserleri'nin ikincisi Bornova Büyük Park'ta düzenlendi. The Gaffers Band'in sahne aldığı konserde İzmirliler müzik dolu bir akşam yaşadı.

İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Alternatif Park Konserleri, kentin farklı noktalarında müziği İzmirlilerle buluşturuyor.

İlki 13 Eylül'de Karşıyaka Bostanlı Yasemin Kafe önünde gerçekleştirilen etkinlik dizisinin ikinci durağı Bornova Büyük Park oldu.

The Gaffers Band'in sahne aldığı konserde İzmirliler keyifli bir akşam geçirdi. Konser serisi, 27 Eylül'de Konak Güzelyalı Parkı ve 4 Ekim'de Buca Hasanağa Parkı'ndaki etkinliklerle devam edecek.

YEREL MÜZİSYENLERE DESTEK

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Alternatif Park Konserleri kapsamında İzmir'in yerel müzik gruplarına ve sanatçılarına yer vererek kentteki müzik üretiminin desteklenmesini ve yerel müzisyenlerin daha fazla İzmirliyle buluşmasını hedefliyor. Çim alanlarda düzenlenen konserlerde sanatçılar izleyicilerle iç içe sahne alırken, İzmirliler de açık havada müzikle buluşuyor. Konserlerin ilerleyen dönemde farklı ilçelerdeki park alanlarında da sürdürülmesi planlanıyor.