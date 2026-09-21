Bursa Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi'nde 100 gün önce dünyaya gözlerini açan ve Türkiye'de doğan tek Sibirya (Amur) kaplanı olan 'Virginia', kısa sürede ziyaretçilerin ilgi odağı oldu.

BURSA (İGFA) - Bursa'da 1998 yılından bu yana hizmet veren Bursa Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi, 206 bin metrekarelik alanda 123 farklı türden yaklaşık bin hayvana ev sahipliği yapıyor. Avrupa Hayvanat Bahçeleri ve Akvaryumlar Birliği (EAZA) üyesi olan ve her yıl yaklaşık 800 bin yerli ve yabancı ziyaretçiyi ağırlayan yerleşkede, yavru Sibirya kaplanı heyecanı yaşanıyor. Sibirya kaplanları neslinin korunmasına yönelik yürütülen üretim programı kapsamında Bursa Hayvanat Bahçesi'nde bulunan Victor ve Zeya'nın yavrusuna Virginia adı verildi.

VİRGİNİA'NIN 100. GÜNÜ KUTLANDI

Bursa Hayvanat Bahçesi'nde dünyaya gelmesinin ardından kısa sürede ziyaretçilerin ilgi odağı haline gelen Virginia, oyun sırasında ayağını kırarak talihsiz bir kaza geçirdi. Yavru kaplana, Bursa Hayvanat Bahçesi bünyesindeki uzman veteriner hekimler ile Bursa Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi uzmanlarının iş birliğinde vakit kaybetmeden müdahale edildi. Tedavi ve bakım süreci titizlikle yürütülen Virginia'nın sağlık durumu, uzman ekipler tarafından yakından takip edildi. Uygulanan tedaviye olumlu yanıt veren yavru kaplanın 100. günü, kendisi için hazırlanan özel pastayla kutlandı.

TÜRKİYE'DE DOĞAN TEK AMUR KAPLANI

Büyükşehir Belediyesi'nin geçmiş dönem başkanı ve Bursa Hayvanat Bahçesi Koordinatörü Erdem Saker, Amur kaplanı yavrusunun dünyaya gelmesinin Bursa Hayvanat Bahçesi için mutluluk verici bir gelişme olduğunu belirtti. Saker, yavrunun sağlıklı gelişimi için hekimlerin titizlikle çalıştığını ifade etti. Veteriner Hekim Mustafa Ömer Üküm de koruma programı kapsamında dünyaya gelen Virginia'nın Türkiye'de doğan tek Amur kaplanı olduğunu belirtti. Yavrunun geçirdiği kazanın ardından gerekli klinik tedavilerin gerçekleştirildiğini söyleyen Üküm, Amur kaplanının dünyaya gelişinin 100'üncü gününü kutladıklarını ifade etti.