Milli Savunma Bakanlığı, Haftalık Basın Bilgilendirme Toplantısı'nda gündemdeki iddialara ilişkin açıklamalarda bulundu; İran'a müdahale ve S-400 sistemlerinin Somali'ye gönderileceği yönündeki haberlerin doğru olmadığını vurguladı.

ANKARA (İGFA) - Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Haftalık Basın Bilgilendirme Toplantısı kapsamında basın mensuplarının gündeme dair sorularını yanıtladı.

Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, İran, Suriye ve S-400 hava savunma sistemlerine ilişkin iddialara açıklık getirdi.

İRAN VE HUDUT GÜVENLİĞİ

Sözcü Tuğamiral Aktürk, bazı basın ve sosyal medya paylaşımlarında yer alan 'ABD'nin İran'a saldırması durumunda Türkiye'nin de güvenlik gerekçesiyle İran topraklarına gireceği' yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirtti. Türkiye'nin bölgede barışçıl çözüm ve kalıcı istikrar için çabalarını sürdürdüğünü ve doğabilecek risklere karşı ilgili kurumlarla koordineli önlemler alındığını vurguladı.

ABD'nin Suriye'deki askeri varlığını gözden geçirmesinde, Suriye'nin DEAŞ ile Mücadele Koalisyonuna 90. üye olarak katılması ve hükûmetin otoritesini artırmasının etkili olduğunu belirten Tuğamiral Aktürk, ABD'nin Suriye ve Irak'taki faaliyetlerinin Türkiye tarafından ilgili birimlerle koordineli şekilde yakından takip edildiğini ifade etti.

S-400 HAVA SAVUNMA SİSTEMLERİ

Bu arada Somali'ye S-400 gönderileceği iddialarına da açıklık getiren Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, S-400'lerin Türk Silahlı Kuvvetlerinin harekât ihtiyaçları doğrultusunda alındığını ve göreve hazır olduğunu kaydetti. Somali'de kullanılması yönünde herhangi bir planlama bulunmadığını belirten Tuğamiral Aktürk, sosyal medyada ve bazı basın yayınlarında yapılan spekülasyonlara itibar edilmemesi gerektiğini söyledi.