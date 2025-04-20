Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı, 10 gün boyunca yaklaşık 7,5 milyar TL’lik ekonomik hareketlilik oluşturarak bölgenin turizm potansiyelini bir kez daha kanıtladı.ADANA (İGFA) - Bu yıl “Dünya Çocukları” temasıyla gerçekleştirilen “Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı” toplamda yaklaşık 7,5 milyar TL’lik bir ekonomik hacim oluşturdu.

Türkiye Kültür Yolu Festivalleri iş birliğiyle 4-13 Nisan'da Adana'da gerçekleştirilen karnaval, 200’den fazla etkinlikle 2,8 milyon ziyaretçiyi ağırlarken yaklaşık 7,5 milyar TL’lik ekonomik hareketlilik sağlayan etkinlik, yerli ve yabancı turistlerin akınına uğradı.

Karnaval Komitesi Başkanı Ali Haydar Bozkurt, karnavalın Adana’nın marka kent imajını güçlendirdiğini ve bölge turizmini canlandırdığını kaydetti.

"Portakal Çiçeği Karnavalı ekonomisi oluştu” diyen Bozkurt, "ABD, Japonya, Ukrayna gibi ülkelerden gelen performans grupları ve renkli çocuk etkinlikleri, karnavalı unutulmaz kıldı. Çocuklar, çizgi film gösterileri, atölyeler, yapay zeka ve sanat eğitimleriyle hem eğlendi hem öğrendi. Adana, gastronomi ve eğlence kenti olarak öne çıkarken, karnaval ekonomik ve sosyal sürdürülebilirlik farkındalığına da katkı sundu" diye konuştu.

Bu arada karnaval için düzenlenen karavan alanında yüzlerce karavan yerini alırken, binlerce kişinin konakladığı kamp alanları kuruldu. Binin üzerinde bisikletçi, yüzlerce motosikletçi karnavala katıldı. Karnaval için özel yapılan ödüllü "Adana'yı Keşfet Puzzle Oyunu" 12 bin kişi tarafından oynandı. Karnavalın resmi web-sitesi NisandaAdanada.com karnaval sırasında 1,5 milyon kişi tarafından ziyaret edildi.