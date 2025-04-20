Bunlar da ilginizi çekebilir

Bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanan ihale ilanına göre, teklif bedelinin en az yüzde 3’ü oranında geçici teminat istendiği, ihale dökümanının ise Karacabey Tarım İşletmesi’nden 1.000 TL karşılığında temin edilebileceği bildirildi.

TİGEM Karacabey Tarım İşletmesi, 300 dekar tohumluk mısır hasadı için hizmet alımı ihalesi açıyor. 5 Mayıs'taki ihale ilanı bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı. BURSA (İGFA) - Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) Karacabey Tarım İşletmesi Müdürlüğü, 300 dekar tohumluk mısır hasadı için hizmet alımı ihalesi düzenliyor.