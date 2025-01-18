Adana Büyükşehir Belediyesi, Adana Eğitim ve Öğretimi Destekleme Kurs Merkezleri’ni açıyor.ADANA (İGFA) - Adana Büyükşehir Belediyesi, Kuruköprü ve Karataş’ta Eğitim ve Öğretimi Destekleme Kurs Merkezleri’ni hayata geçiriyor.

Adana Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı bünyesinde açılacak olan kurs merkezlerinde deneyimli öğretmenler eşliğinde, 8. sınıf LGS ile 12. sınıf ve mezun öğrencilere YKS hazırlık dersleri verilecek.

Karataş ilçesinde 25’er kişilik 4 sınıf, Kuruköprü’de ise 20’şer kişilik 16 sınıf olarak açılacak eğitim merkezlerine ön kayıtlar alınmaya başlandı. Ön kayıt yaptırmak isteyen vatandaşlar 0322 458 03 37 numaralı telefonu arayarak bilgi alıp, www.adana.bel.tr adresinden de başvurularını yapabiliyor.