ANKARA (İGFA) - Adalet Bakanı Akın Gürlek, yargı hizmetlerinde dijital dönüşüm kapsamında geliştirilen 'e-Avukat' uygulamasının kullanıma sunulduğunu duyurdu.

Yeni sistemle birlikte hükümlü ve tutuklular, avukatlarıyla yüz yüze görüşmeye gerek kalmadan görüntülü iletişim kurabilecek.

Bakan Gürlek, uygulamanın adalete erişimi kolaylaştırmayı hedeflediğini belirterek, görüşmelerin haftada en fazla iki kez ve toplamda 30 dakika ile sınırlı olacağını ifade etti.

e-Avukat Uygulaması Nedir❓



Savunma hakkının daha etkin kullanılmasını sağlamak ve adalet hizmetlerindeki dijital dönüşümü ileriye taşıyarak yargılama süreçlerini hızlandırmak amacıyla Bakanlığımızca hayata geçirilen bir uygulamadır. pic.twitter.com/lRVfHwReGE — T.C. Adalet Bakanlığı (@adalet_bakanlik) March 24, 2026

Yeni uygulamanın, özellikle ceza infaz kurumlarında görüşme süreçlerini hızlandırması ve daha erişilebilir hale getireceğini belirten Bakan Gürlek, dijital altyapı sayesinde hem zaman hem de fiziki koşullardan kaynaklanan zorlukların azaltılması amaçlandığını kaydetti. Adalet Bakanlığı'nın teknoloji odaklı çalışmalarıyla yargı hizmetlerinde erişilebilirliğin artırılmasına yönelik adımların devam edeceği kaydedildi.