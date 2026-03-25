TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Kayseri Pastırması'nın Avrupa Birliği'nden coğrafi işaret tescili aldığını duyurdu.

ANKARA (İGFA) - Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Kayseri Pastırması'nın Avrupa Birliği'nden coğrafi işaret tescili aldığını açıkladı. Bu gelişmeyle birlikte Türkiye'nin AB nezdinde tescilli coğrafi işaretli ürün sayısı 46'ya yükseldi.

Hisarcıklıoğlu, sürecin kolay ilerlemediğini belirterek, tescil aşamasında çeşitli itirazlarla karşılaşıldığını ancak uzman ve hukukçuların yoğun çalışmaları sonucunda hedefe ulaşıldığını ifade etti.

Kayseri için önemli bir değer olan pastırmanın uluslararası alanda tescillenmesinin hem şehir hem de ülke adına büyük kazanım olduğunu vurgulayarak, sürece katkı sağlayan Ömer Gülsoy başkanlığındaki Kayseri Ticaret Odası yönetimi ve emeği geçenleri tebrik eden Hisarcıklıoğlu, Türkiye'nin zengin ürün çeşitliliğine dikkat çekti. Hisarcıklıoğlu ayrıca, Avrupa Birliği'nde tescil süreci devam eden 46 coğrafi işaret ve 2 geleneksel ürün adı için çalışmaların sürdüğünü belirterek, yerel değerlerin korunması ve dünyaya tanıtılması adına çabaların devam edeceğini kaydetti.