Adalet Bakanlığı, tutuklu ve hükümlülerin ürettiği el emeği ürünleri tanıtmak için Ankara'da 2-7 Eylül'de İşyurtları El Sanatları Fuarı düzenleyecek. Fuarda ayakkabıdan gıdaya geniş ürün yelpazesi sunulacak ve sosyal sorumluluğa katkı sağlanacak.ANKARA (İGFA) - Adalet Bakanlığı Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İşyurtları Kurumu atölyelerinde hükümlü ve tutukluların el emeği göz nuru ürettiği ürünler Eylül ayının ilk haftasında vatandaşların beğenisine sunulacak.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’un katılımıyla İşyurtları Ankara Ürün ve El Sanatları Fuarı açılacak. Başkent Millet Bahçesi’nde 2-7 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek fuara, 112 Ceza İnfaz Kurumu İşyurdu Müdürlüğü katılacak.

Hükümlü ve tutuklular tarafından üretilen el emeği ürünlerin sergileneceği ve satışa sunulacağı fuar, 11.00-21.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek.

Ayakkabıdan deri çantaya, takıdan gıda ürünlerine, tekstilden yöresel el sanatlarına kadar geniş yelpazede ürünlerin yer alacağı fuar, ziyaretçilere hem alışveriş hem de sosyal sorumluluk projesine destek olma imkânı sunacak.