Trabzon'da Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'ın katılımıyla gerçekleştirilen Sanayi ve Teknoloji Projeleri Açılışı ve İmza Töreni'nde, tamamlanan 9 projenin açılışı yapıldı, hayata geçirilecek 12 proje için de protokol imzalandı.

TRABZON (İGFA) - Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'ın katılımıyla gerçekleşen Sanayi ve Teknoloji Projeleri Açılışı ve İmza Töreni'ne katıldı.

Törende Trabzon Valisi Tahir Şahin, TÜBİTAK Başkanı Orhan Aydın, KTÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı, DOKAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Hakan Gültekin, DOKA Genel Sekreteri Kemal Akpınar, TTSO Başkanı Erkut Çelebi ile kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri de yer aldı.

NE KADAR ÜRETİRSEK O KADAR GÜÇLÜYÜZ

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, 'Bu yüzyıl Türkiye Yüzyılı. Kıymetli Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın riyasetinde Türkiye yeni bir yolculuğa çıkıyor. Hedef; tam bağımsız Türkiye. Türkiye Yüzyılı'nda artık ne kadar üretirsek o kadar güçlüyüz anlayışıyla yola devam ediyoruz' dedi.

YENİ PROJELERİ HEP BİRLİKTE HAYATA GEÇİRECEĞİZ

Başkan Genç, sözlerini şöyle sürdürdü: 'Ne mutlu bize ki kıymetli Cumhurbaşkanımızın bu vizyonuna ayak uyduran çok değerli ekibi içerisinde, bu anlayışı bütün şehirlerde olduğu gibi bölgemizde ve şehrimizde DOKAP ve DOKA aracılığıyla hayata geçiren çok kıymetli bakanımız var. Bakanımız, bu anlayışı Türkiye'nin her tarafına yaymanın derdinde. Biz şu anda hem açılış yapıyoruz hem de yeni dönemin imzasını atıyoruz. İşte Recep Tayyip Erdoğan'ın anlayışı budur. Buradan kıymetli Cumhurbaşkanımıza şükranlarımızı ve saygılarımızı arz ediyoruz; sağ olsunlar var olsunlar. Trabzon'umuzda hem üniversitemiz hem büyükşehir belediyemiz hem de ilçe belediyelerimiz ve diğer kurumlarımızla ciddi kazanımları sayın bakanımızın sayesinde edindik. İnşallah bugün atılan imzalarla da yeni döneme ilişkin projelerimizi hep beraber hayata geçireceğiz.'

TRABZON'A HAYIRLI OLSUN

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ise Trabzon'a yeni yatırımlar kazandırmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade ederek şunları söyledi: 'Açılışını gerçekleştireceğimiz 9 proje ve imzalarını atacağımız 12 projenin Trabzon'umuza hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde son 23 yılda örnek bir kalkınma hamlesine birlikte imza attık. Ülkemizin gücüne güç katan, Türkiye'yi her alanda dünyada hak ettiği noktaya yaklaştıran yatırımları, reformları ve projeleri hayata geçirdik. Şehirlerimizin çehresini değiştiren, üretimi, istihdamı ve refahı destekleyen sayısız eseri milletimizle buluşturduk. Savunma sanayinden uzaya, mobiliteden yapay zekaya, kritik alanlarda başkasının çizdiği sınırlarla yetinmeyen, kendi teknolojisini geliştiren, üreten ve dünyaya ihraç edebilen bir Türkiye inşa ettik. 23 yılda elde ettiğimiz kazanımları Türkiye Yüzyılı'nda yeni başarılarla taçlandırmaya, ülkemizi dünyanın en gelişmiş ülkeleri arasına hızla taşımaya kararlıyız.'

PROJELERE DESTEK SAĞLIYORUZ

Bakan Kacır, Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı (DOKA) eliyle Trabzon'da yürütülen 444 projeye 802 milyon lira, Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi (DOKAP) aracılılığıyla ise 114 projeye 2 milyar lira destek sağlandığını belirterek, 'Trabzon'un sahip olduğu birikimi katma değer üreten yatırımlarla büyütmeye, şehrimizi yeni nesil üretim ve girişimciliğin güçlü merkezlerinden biri haline getirmeye yönelik hep birlikte yoğun bir gayret içerisindeyiz' diye konuştu.

BÜYÜKŞEHİR'İN YAPACAĞI İŞLER

Bakanlığın destekleriyle Trabzon'a kazandırılacak 12 yeni yatırım için Büyükşehir Belediyesi, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Arsin Belediyesi, Düzköy Belediyesi, Tonya Belediyesi ile Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası yöneticileriyle protokol imzalandı. Protokol kapsamında Büyükşehir Belediyesi, Fındık Kurutma Tesisi, Maçka Ocaklı Lişer Yayla Şolma Yayla Yolu Beton Yol ve Kanal Yapım İşi, Kadıralak Yayla Çalköy - Çiğdemli - Düzköy Yolu Onarım ve Sanat Yapısı Yapım İşi ve Arsin Çocuk Kütüphanesi projelerini hayata geçirecek.