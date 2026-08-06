Milli Savunma Bakanlığı, haftalık basın bilgilendirme toplantısında son bir haftada 1 PKK'lı teröristin teslim olduğunu, hudutlarda yasa dışı geçiş girişiminde bulunan 490 kişinin yakalandığını açıkladı. Bakanlık, 'Terörsüz Türkiye' vizyonunun ülke ve bölge güvenliği açısından stratejik önem taşıdığını vurguladı.

ANKARA (İGFA) - Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk tarafından gerçekleştirilen haftalık basın bilgilendirme toplantısında Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yurt içi ve sınır ötesindeki faaliyetlerine ilişkin son gelişmeleri paylaştı.

Açıklamaya göre, son bir hafta içerisinde 1 PKK'lı terörist güvenlik güçlerine teslim olurken, operasyon bölgelerinde mağara, sığınak ve barınakların tespit edilerek imha edilmesine yönelik çalışmalar ile mayın ve el yapımı patlayıcıların etkisiz hale getirilmesine yönelik faaliyetler sürdürüldü.

HUDUTLARDA 490 KİŞİ YAKALANDI

Hudut güvenliğine ilişkin bilgi veren Bakanlık, son bir haftada yasa dışı yollarla sınırı geçmeye çalışan 490 kişinin yakalandığını bildirdi. Böylece 1 Ocak 2026'dan bu yana hudutlarda yakalanan kişi sayısının 7 bin 443'e ulaştığı belirtildi.

Son bir haftada hudutlarımızdan yasa dışı yollardan geçmeye çalışan 490 şahıs yakalandı. 1 Ocak'tan bugüne kadar yakalananların sayısı 7 bin 443 oldu. #MillîSavunmaBakanlığı pic.twitter.com/jOP7G3MTx6 — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) August 6, 2026

Aynı dönemde yasa dışı geçişi engellenen 924 kişiyle birlikte, yılbaşından bu yana engellenen kişi sayısının ise 44 bin 802 olduğu açıklandı.

Öte yandan Hakkâri hudut hattında gerçekleştirilen arama-tarama faaliyetlerinde yaklaşık 8 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildiği bildirildi.

'TERÖRSÜZ TÜRKİYE' VURGUSU

Toplantının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Bakanlık yetkilileri, 'Terörsüz Türkiye' sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Açıklamada, güvenlik güçlerinin kararlı mücadelesi ve milletin desteğiyle terörle mücadelede önemli başarılar elde edildiği belirtilerek, bu başarıda en büyük payın şehitler, gaziler ve ailelerine ait olduğu ifade edildi.

Bakanlık, 'Terörsüz Türkiye' vizyonunun terörün tamamen ve kalıcı olarak gündemden çıkarılmasını hedeflediğini belirterek, bunun yalnızca Türkiye'nin değil bölgenin barış, güvenlik ve istikrarına da katkı sağlayacağını vurguladı.

MSB açıklamasında, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin süreç boyunca üzerine düşen görev ve sorumlulukları kararlılıkla yerine getirmeyi sürdüreceği, terörle mücadelede elde edilen kazanımların kalıcı barış ve güvenlik ortamıyla desteklenmesi için gerekli tüm tedbirlerin alınmaya devam edileceği kaydedildi.