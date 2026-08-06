TBMM Genel Kurulu'nda, suça sürüklenen çocuklara ilişkin yeni düzenlemeler içeren kanun teklifinin tümü üzerindeki görüşmeler tamamlandı. Muhalefet partileri teklifi eleştirirken, AK Parti düzenlemenin çocukların korunması, rehabilitasyonu ve toplum güvenliği arasında denge kurmayı amaçladığını savundu.

ANKARA (İGFA) - Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda, Çocuk Koruma Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifinin tümü üzerindeki görüşmeler tamamlandı.

Genel Kurul'da muhalefet partileri, teklifin çocuk hakları ve sosyal devlet ilkeleri açısından yetersiz olduğunu savunurken, iktidar kanadı düzenlemenin çocukların korunması, rehabilitasyonu ve toplum güvenliğini birlikte gözeten bütüncül bir yaklaşım içerdiğini belirtti.

'ÇOCUĞUN ÜSTÜN YARARI İLE TOPLUM GÜVENLİĞİ ARASINDA DENGE'

Milletvekillerinin sorularını yanıtlayan TBMM Adalet Komisyonu Başkanı Cüneyt Yüksel ise teklifin Anayasa'ya aykırı olduğu yönündeki eleştirilere katılmadığını belirtti. Yüksel, düzenlemeyle çocuklara özgü ceza sorumluluğu sisteminin korunduğunu vurgulayarak, ağır sonuçlar doğuran suçlarda ceza adaletinin gerekleri doğrultusunda yaş küçüklüğü indiriminin daha dengeli uygulanmasının amaçlandığını söyledi.

Teklifin, çocuk suçluluğuyla daha etkin mücadele edilmesini, çocukların rehabilitasyonunun güçlendirilmesini ve ailelerle kamu kurumlarının sorumluluklarının artırılmasını hedeflediğini ifade eden Yüksel, örgütlü suç yapılarının çocukları istismar etmesine karşı daha etkin tedbirler alınmasının önemine dikkat çekti.

Genel Kurul'da teklifin maddelerine geçilmesi kabul edildi.

Meclis bugün saat 14.00'te toplanacak.