Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), en düşük emekli aylığının 23 bin 552 liraya yükseltilmesi kapsamında oluşan fark ödemelerinin 7 Ağustos 2026'da hak sahiplerinin hesaplarına yatırılacağını duyurdu.
ANKARA (İGFA) - Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), en düşük emekli aylığına ilişkin fark ödemelerinin tarihini açıkladı.
SGK'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, en düşük emekli aylığının 2026 yılı Temmuz ödeme dönemi itibarıyla 23 bin 552 liraya yükseltilmesi kapsamında oluşan aylık fark ödemelerinin 7 Ağustos 2026 Cuma günü yapılacağı bildirildi. 6 Ağustos Çarşamba'yı 7 Ağustos Perşembe'ye bağlayan gece yarısı itibariyle emeklilerin fark ödemelerini maaşlarını aldıkları banka hesaplarından çekilebileceği belirtildi.
Ödemelerin herhangi bir ek başvuruya gerek olmaksızın hesaplara yatırılacağı vurgulandı. Söz konusu fark tutarları, hak sahiplerinin hesaplarına tek seferde aktarılacak.