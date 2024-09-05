Sakarya Büyükşehir Belediyesi’ne devredildikten sonra hizmet, estetik ve turizme katkı noktasında farklı bir seviyeye getirilen Türkiye’nin tek parça halindeki en büyük ikinci su basar ormanı Acarlar Longozu geçen yaz sezonunda 110 bin ziyaretçiyi ağırlayarak Türkiye’nin ve dünyanın gözdesi oldu.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nin işletmesini devraldığı Acarlar Longozu, son yıllarda tesis hizmeti, sosyal yaşam alanları ve hizmet noktasında bambaşka bir seviyeye geldi.

110 BİNDEN FAZLA MİSAFİR

Türkiye’nin tek parça halindeki en büyük ikinci su basar ormanı olan, yüzlerce kuş türünün göç yolunda misafirhanesi bu longoz yaz sezonunda en fazla ziyaret edilen doğal mekanlardan biri oldu.

Tabiatın en güzel örneklerine ev sahipliği yapan Acarlar, sadece son sezonda Türkiye’nin 81 ilinden ve dünyanın onlarca ülkesinden gelen 110 bin ziyaretçiyi misafir etti.

KUZEYİN İNCİSİ

Peyzaj, çevre düzenlemeleri ile yöresel ürün satış merkezi, hediyelik eşya ofisi ve kafeterya gibi sosyal tesislerin renk kattığı longoz özellikle Büyükşehir’e devrolduktan sonra Sakarya’da adeta “kuzeyin incisi” oldu.

ACARLAR LONGOZU HAKKINDA

7 buçuk kilometre uzunluğuyla Türkiye’nin tek parça halindeki en uzun longoz olan Acarlar Longozu, yeşil ile mavinin buluştuğu bölgeye renk katıyor.

Büyükşehir tarafından doğallığına zarar gelmeden baştan sona yenilenen longoz, 74 familya ile dünyada nadir görülen 3 endemik bitkininde yer aldığı 187 cins bitki ve 226 taksonu, 215 farklı kuş, 22 sürüngen, 36 memeli, 6 balık türüne ev sahipliği yapıyor.

Ziyaretçiler 1 buçuk kilometrelik ahşap yürüyüş parkurunda doğa harikasını yakından inceleyebiliyor.