Başkan Büyükakın, İzmit Tepecik Vergi Dairesi’nin yerine yapılacak projeyi bölge esnafıyla paylaştıKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, şehir içinde yapılacak yeni düzenlemelerin her adımını esnafla ve vatandaşlarla paylaşmaya devam ediyor. Başkan Büyükakın, bu kapsamda önceki gün İzmit Kapanönü’deydi. Genel Sekreter Hayri Baraçlı, Genel Sekreter Yardımcısı Numan Balaban ve teknik ekiple birlikte geçtiğimiz günlerde yıkılan İzmit Tepecik Vergi Dairesi’nin yerine yapılacak projeyi bölge esnafıyla paylaşan Başkan Büyükakın, proje ile ilgili fotoğrafları da göstererek alana neler yapılacağı hakkında detaylı bilgiler aktardı. AK Parti İzmit İlçe Başkanı Halil Güngör Dokuzlar’ın da yer aldığı buluşmada Başkan Büyükakın, her adımı bölge esnafı ve vatandaşlardan gelen talebe göre attıklarını, bu doğrultuda 24 saat canlı olacak bir park planladıklarını kaydetti.

“SON KARARI ESNAFIMIZLA VERECEĞİZ”

Oturma gruplarının bulunduğu parkta belediyenin sosyal hizmetlerinin de yer alacağını bildiren Başkan Büyükakın, son kararı esnafın görüşüyle vereceklerinin altını çizdi. “Bu kararı hep birlikte vereceğiz. Esnafımıza katkı sağlayacak, vatandaşlarımızın sosyal ihtiyaçlarına yanıt verecek projeler üretiyoruz” diyen Başkan Büyükakın, buluşma sonrası çevredeki esnafları tek tek dolaşıp, sohbet etti.