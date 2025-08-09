BELGEM, YKS tercih sürecinde tüm öğrencilere ücretsiz rehberlik sağlıyorİZMİR (İGFA) - Bornova Belediyesi Gençlik Eğitim Merkezi (BELGEM), YKS tercih sürecinde tüm öğrencilere ücretsiz rehberlik hizmeti sunuyor. Öğrenciler ve veliler, sınav hazırlığından tercih dönemine kadar verilen destekten memnuniyetlerini dile getirirken, Başkan Ömer Eşki eğitimde fırsat eşitliğinin öncelikleri olduğunu vurguladı. BELGEM, farklı sınıf düzeylerindeki öğrencilere yıl boyunca kapsamlı eğitim ve rehberlik desteği sağlıyor.

Bornova Belediyesi Gençlik Eğitim Merkezi, üniversite hayali kuran gençlere YKS tercih sürecinde de yalnız bırakmıyor. Çamdibi’ndeki merkez binada kurulan Rehberlik ve Danışmanlık Servisi, Bornova’daki tüm öğrencilere tamamen ücretsiz olarak hizmet veriyor.

Tercih sürecinde kapılar tüm öğrencilere açık

BELGEM Müdürü Süheyla Kayalı, “Rehber öğretmenimizle birlikte tercih sürecinde öğrencilerimize destek oluyoruz. Sadece kendi öğrencilerimize değil, Bornova’da rehberlik hizmetine ihtiyaç duyan tüm öğrencilere kapımız açık. Bu hizmetimiz tercih sürecinin sonuna kadar devam edecek” dedi.

Psikolojik Danışman ve Rehber Öğretmen Emre Gülcem ise “BELGEM’de öğrencilerimizin tercih sürecinde yaşadıkları sorunları, kafa karışıklıklarını, aileleriyle olan çatışmaları çözmede yardımcı oluyoruz. Tüm öğrencilerimizi bekliyoruz” diye konuştu.

Öğrenci ve velilerden teşekkür

BELGEM öğrencilerinden Şimal Karadayı, “BELGEM sayesinde 1 milyon 900 bin sıralamadan 740 bin sıralamaya yükseldim. Şu an istediğim bütün bölümler geliyor. Öğretmenlerime ve Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki’ye çok teşekkür ederim” dedi.

Bir diğer öğrenci İrem Elveda Üner de “Sınavlara hazırlık sürecinde BELGEM’i tercih ettim. Buradaki öğretmenlerimi çok seviyorum. Büyük destek oldular. Sıralamam da beklediğim gibi güzel geldi. Şimdi de tercih konusunda destek alıyorum. Çok teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

Öğrenci velisi Bülent Karadeniz, “Kızım bu yıl üniversite sınavına girdi. Tercihlerini bir rehber öğretmen desteğiyle yapmasının daha yararlı olacağını düşünüyorduk. Bu hizmetle ilgili duyuruyu gördükten sonra hemen buraya geldik. Bornova Belediyesi’ne çok teşekkür ediyoruz” dedi.

BELGEM: Sadece sınav değil, gelecek için hazırlık

Bornova Belediyesi Gençlik Eğitim Merkezi (BELGEM), 6, 7 ve 8. sınıf öğrencilerine eğitim desteği sunarken, 10, 11 ve 12. sınıf öğrencileri ile mezun gruplara da kapsamlı eğitim olanağı sağlıyor.

BELGEM’den ücretsiz yararlanan öğrenciler; BİLSA-OKULSİS Programı aracılığıyla ders programlarına, devamsızlık durumlarına ve sınav sonuçlarına kolaylıkla erişebiliyor. Her ay düzenlenen deneme sınavları ve Rehberlik Servisi desteğiyle öğrencilerin başarıları düzenli olarak takip ediliyor.

Başkan Eşki: “Eğitimde eşit fırsat bizim önceliğimiz”

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, BELGEM’in faaliyetlerini eğitimde fırsat eşitliğinin en somut örneklerinden biri olarak değerlendirdi:

“Eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak bizim temel hedeflerimizden biri. BELGEM’de öğrencilerimize ücretsiz eğitim desteği vermekle kalmıyor, onların tercih sürecinden mesleki yönelimlerine kadar her aşamada yanlarında oluyoruz. Bornova’da hiçbir gencimizin hayallerinden vazgeçmesini istemiyoruz.”