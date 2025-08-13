Chicago merkezli Tunc Law Firm, New York ve Florida’daki ofisleriyle yatırımcı ve özel nitelikli göçmenlik başvurularında çok dilli ekibiyle hizmet veriyor; aynı zamanda iltica, aile ve çalışma temelli başvurular dahil olmak üzere tüm göçmenlik süreçlerinde danışmanlık sağlayan Tunc Law Firm, 4 yılı aşkın süredir ABD göçmenlik hukuku alanında hizmet veriyor.ABDPOST.COM

ABD (İGFA) - Tunc Law Firm, yatırımcı vizeleri, özel nitelikli başvurular, aile birleşimi, vatandaşlık başvuruları, göçmenlik mahkemesi süreçleri ve uzun süredir bekleyen dosyaların hızlandırılması gibi birçok alanda müvekkillerine çözüm sunuyor. Kurucu Avukat Abdullah Tunç, Avukat Ali Arslan, Avukat Murathan Oktar ve deneyimli ekipleri; Chicago, New York ve Florida ofisleriyle Amerika genelinde geniş bir hizmet ağına sahip.

Ekip; başvuru stratejisini, kanıta dayalı dosya kurgusunu ve müvekkil iletişimini merkeze alan bir süreç yönetimi benimsiyor. Kurucu Avukat Abdullah Tunç, ‘Her başvuruda aynı kalıp değil, kişinin hedefi ve kanıt profilini merkeze alan bir yol haritası çiziyoruz. Amacımız; şeffaf iletişim, güçlü belge altyapısı ve zamanında takip’ diyor.

Göçmenlik Hukukunun Farklı Alanlarında Başarılar

ABDPost.Com'un haberine göre firma, yatırımcılar için E-2 vizelerinde yüksek başarı oranı elde ediyor, aile birleşimi üzerinden yapılan Green Card başvurularında hızlı sonuçlar alıyor. Yakın zamanda bir müvekkili için Amerikan vatandaşıyla evlilik üzerinden yapılan başvuru sadece 7 haftada

tamamlandı.

Göçmenlik mahkemesindeki başka bir dosyada, Avukat Abdullah Tunç’un New York’ta yalnızca %5 kabul oranına sahip bir hakimin karşısında kazandığı dava, firmanın stratejik yaklaşımını gözler önüne seriyor.

Mandamus davalarıyla uzun süredir bekleyen başvuruların hızlıca sonuçlanmasını sağlayan firma, müvekkillerine dava sürecinin her aşamasında güçlü temsil sunuyor.

Yetenek Bazlı ve Çalışma Temelli Vizelerde Uzmanlık

Tunc Law Firm, birçok yönetmen, oyuncu ve sanatçının O-1 ve EB-1 gibi yetenek bazlı vize ve Green Card başvurularını başarıyla sonuçlandırdı. Ayrıca çalışma temelli ve iltica başvurularında da kapsamlı hukuki destek sağlıyor. Film ve televizyon dünyasında önemli projelerde yer alan sanatçılar, firmanın sunduğu güvenilir hukuki desteği tercih ediyor.

Çok Dilli Hizmet ve İlk Danışmanlık Ücretsiz

Firma; Türkçe, İngilizce, Rusça, Kırgızca ve İspanyolca dillerinde hizmet vererek farklı kültürlerden müvekkillere ulaşabiliyor. ABDPost.com üzerinden gelen başvurularda ve doğrudan yapılan ilk değerlendirme görüşmelerinde ücretsiz danışmanlık sunuluyor.

Ayrıntı ve randevu talepleri için firmanın web sitesi ile sosyal medya hesapları üzerinden iletişime geçilebiliyor.