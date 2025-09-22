Ticaret Bakanlığı, 2018'de ABD'nin çelik ve alüminyum ithalatına koyduğu vergilere karşı alınan ek mali yükümlülükleri sona erdirdiğini duyurdu. Müzakereler sonucu DTÖ kuralları çerçevesinde güncellenen tedbirler, iki ülke ticaret hacmini 100 milyar dolara çıkarma hedefini destekleyecek.ANKARA (İGFA) - Ticaret Bakanlığı, ABD ile yürütülen müzakereler neticesinde, ABD menşeli bazı ürünlerin ithalatında uygulanan ek mali yükümlülüklerin kaldırıldığını açıkladı.

2018'de ABD'nin çelik ve alüminyum ithalatına getirdiği ilave vergilere karşılık Türkiye'nin DTÖ kuralları uyarınca aldığı karşı tedbirler, tarafların adımlarıyla güncellenmiş ve kısmen yürürlükte kalmıştı.Bakanlık açıklamasında, DTÖ Anlaşmazlıkların Halli Mekanizması'ndaki paneller ve istişareler sonucunda bu yükümlülüklerin sona erdirildiği belirtildi. Süreç, iki ülke arasındaki stratejik diyaloğun bir parçası olarak değerlendirildi.

TİCARET HEDEFLERİ VE GELECEK ADIMLAR

Açıklamada, Türkiye-ABD ekonomik ilişkilerinde 100 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefine ulaşmak için çalışmalara devam edileceği vurgulandı.

Ticari ilişkilerin artırılması, rekabet şartlarının dikkate alınarak çeşitlendirilmesi ve yeni işbirliği alanlarının geliştirilmesi hedefleniyor.