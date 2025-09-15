İktidar, Türkiye'de önemli noktalara el atıyor. Ülkede ekonomi sıkıntılı günlerden geçerken, Gündem CHP... Önce Ekrem İmamoğlu ile başlayan operasyon sürerken, CHP'nin Genel Merkezi'de gündeme alındı... CHP batıyor mu, Çıkıyor mu?...

İktidar, Türkiye'de önemli noktalara el atıyor. Ülkede ekonomi sıkıntılı günlerden geçerken, Bunlar güneme gelmiyor. Gündem CHP... Önce Ekrem İmamoğlu ile başlayan operasyon sürerken, CHP'nin Genel Merkezi'de gündeme alındı... Bakalım nasıl sonuçlar çıkacak...

Türkiye'nin bölünüp parçalanması yönünde yürütülen arka planlar, CHP'nin bölünüp parçalanması için önden yürütülüyor. CHP'nin geçmiş liderleri ile, CHP'yi belirli bir noktaya taşıyan son ekip Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu tayfası firenlenmek için operasyonlar ardı ardına devam ediyor.

Kılıçdaroğlu gündeme alınarak, tekrar parti başkanlığana aday olabilmesi için itelenip(!) diriliyor.

Ancak Kılıçdaroğlu olumlu olumsuz hiç bir açıklama yapmıyor. Ben şahsen, Kılıçdaroğlu'nun böyle bir tuzağın içine düşeceğine inanmıyorum...

Türkiye'de yargının, siyasetin tartışıldığı günlerde CHP 38. Olağan Kurultayın iptali ile ilgili açılan dava mahkeme tarafından ertelendi…

Mahkeme normal şartlarda davayı sonuçlandırabilirdi.

Sonuçta bir kurultay davası ve iddialar ortadadır.

İstanbul Asliye Mahkemesi’nin İstanbul İl Kongresi’ni tedbiren iptaline karar verirken kayyum olarak eski CHP’li vekil Gürsel Tekin’i göreve getirmişti.

CHP’nin 4-5 Kasım 2023’te yapılan ve Özgür Özel’in genel başkan seçildiği 38. Olağan Kurultayı’nın iptali istemiyle açılan davaya gözler çevrilmişti. Duruşma 'tedbirsiz' 24 Ekim(2025)'e erteleme yönünde mahkemeden karar çıktı.

Ancak anladığım kadarıyla; mahkeme 21 Eylül'de yapılacak Kurultay'ı dikkate alarak duruşmayı yaklaşık 1 ay sonraya erteledi.

Mahkemenin verdiği kararda dikkat çeken önemli noktalar ise Olağan Genel Kurulda yapılacak toplantıda görev alacak parti üyeleriyle ilgili dikkat çeken bilgiler istedi.

Mahkeme, CHP'den 21 Eylül'de yapılacağı belirtilen Olağanüstü Kurultaya ilişkin delege listesinin birleştirme tutanakları, seçimde oy kullanan ve kullanmayan, seçime katılan katılmayan tüm delegelerin isim listesini istedi.

CHP 24 Ekim'e ertelenen Kurultay iptal davasında oy bir nezde 21 Eylül'de yapılacak Olağanüstü Kurultay'ı da incelemiş olacak.

Partiden istenilen bilgiler bunu gösteriyor.

Son yapılan Olağanüstü Genel Kurul böylece yargı tarafından da onaylanacak.

Gelen bilgiler doğru bulunursa, önceki açılan dava da iptal edilip parti yönetiminin yasal bir şekilde seçildiği kararı verilebileceği bilgileri kulislerde konuşuluyor.

Tabi aynı zamanda mahkemeye verilen bilgiler dahilinde bir sıkıntı olmaması durumunda, mahkeme yeni yapılan olağan genel kurulu da tanıyarak, 'yeni seçilen yönetimin partide yetkili olacağı yönünde karar vermiş olacaktır' görüşü ağırlık kazanıyor.

Kısacası CHP 38. Kurultay İptal Davası Olağan Genel Kurulu sonucunu görmek için ertelendi!...

Çünkü mahkemenin de Kurultay İptalinde istemesi gereken Acil Olağanüstü Kurultay toplamak ve yeni yönetim seçilmesidir…

Ama ne yazık ki, Yeni yargı sistemi çok ilginç kararlarda verebiliyor. Kayyum atıyor…

CHP İstanbul İL Başkanlığı'na olduğu gibi…

Demokrasi adına; böyle durumlarda varsa bir yanlış Kayyum atama yerine en geç bir aç içinde Olağanüstü Kongre yapılarak yeni başkanın seçilmesidir…

Durum böyle…

Peki CHP'ye yapılanlar, CHP'yi bakırıyor mu yukarıya çıkarıyor mu?

Bu sorunun cevabı CHP içindeki yetkililerin duruşuna bağlı. CHP Yöneticilerinin arkasında durup bu iddiaları alt edip kazanırsa, kamuoyunun desteğini alacaktır. Ama Parti içi çekişmeler sürerse ayrışmalar olup, yeni parti kuruluşlarına da yol açabilir. Böyle durumda da CHP batar...

Bakacağız CHP Batacak mı, çıkacak mı!

Hak-Hukuk-Adalet…