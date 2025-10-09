Terör örgütüne silah bırakma adı altında öyle imtiyazlar sağlanıyor ki, akıl alır gibi değil… Bu terör örgütü lideri Abdullah Öcalan yakalandığından bu yana ödüllendiriliyor.

Bu vatan haini terör örgütünü kurarak Kürt kardeşlerimizi bir pisliğin içine çekerken, çıkardığı iç kargaşa ile binlerce insanımızın canına mal olan hareketler yaptı.

Bu terörist başı Türkiye’ye iade edildikten sonra, cezaevine konulduğu sanılıyor.

Terörist başının konulduğu yer cezaevi değil, bir ada…

Kim öyle bir adada yaşamak istemez ki…

Nedense, bu terörist başına sahip çıkan ülkenin Milliyetçi Örgütü Ülkü Ocakları ve Ülkücü Hareket’in siyasi Partisi MHP’nin lideri Devlet Bahçeli!...

Terör örgütü PKK’nın silah bırakması ve terör örgütünün başı İmralı Adasında bulunan Abdullah Öcalan’ın Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne gelip konuşması talebinde bulunabiliyor. Ve Bahçeli’nin talebinin ardından işlemler başlıyor.

Terör örgütü, 11 Temmuz 2025’de 41 yıllık silahlı faaliyetine son verdiğine dair bir hareket yapıyor.

Irak’ın Süleymaniye kırsalında yapılan ilk silah bırakma töreni için DEM Parti heyeti de bölgeye gitmişti. Sözde(!) silah bırakma eyleminde sembolik olarak yakma eylemi de gerçekleştirildi.

Bırakılan silah bir şey değil. Örgütün Irak ve Suriye sınırlarında, yine bizim doğu sınırlarında saklanan ne kadar silahı var kim bilir.

Bir terör örgütü bu kadar silahı nasıl edinebiliyor.

Bazı devletler de bile bulunamayacak kadar silahlı güce sahip olduğu görülüyor terör örgütünün…

Bunları geçti DEM Parti bu süreçte terör örgütünün bir parçası olduğunu resmen kabul etmiş görülüyor. Terör örgütüne bir defa da “Terör Örgütü” diyen bir DEM partili gördünüz mü…

Gelelim Devlet Bahçeli’ye… Devlet Bahçeli kim?

Türkiye Türklerindir… Ülkücü Hareket, nerede Türk var ise biz oradayız, Dünya genelinde Türklerin esaret altında yaşamamaları, özgürlüğüne kavuşmaları için kurulan ve Merhum Alparslan Türkeş’in liderliği döneminde Türkiye genelinde örgütlenen, Türki Cumhuriyetlerde de alt yapı çalışmaları yaparak öne çıkmıştır.

Böyle bir hareketin başında bulunan Devlet Bahçeli, terör örgütü lideri Abdullah Öcalan’a “Kurucu Lider Abdullah Öcalan” ifadesini kullanabilmektedir.

Türkiye’de gelinen bu günler vicdanımızı sızlattı.

Ve DEM Parti Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde “Biji Serok Apo” sloganı atabiliyor.

Neymiş efendim ifade özgürlüğü…

İfade özgürlüğü Milletin Vicdanında üstün olamaz.

Şimdi yine örgüt yapılanmasına dönelim…

PKK terör örgütü, kurulduğundan bu yana çok doğum(!) yaptı…

Sadece PKK yok ki. PKK’nın açık adı Türkçe anlamıyla Kürdistan İşçi Partisi,

Kürtçe; Partiya Karkerên Kurdistanê (PKK)

Peki silah bırakma konusunda PKK’nın bu yan kuruluşları PYD, YPG, YPJ, SDG PJAK da silah bırakacak mı?

Terör örgütü silah bırakarak, bünyesindeki katilleri serbest bıraktırırsa arkadan farklı sıkıntılar yaşanır.

Tabi terör örgütünün üstte yazdığım uzantıları özellikle Suriye ve Irak’ta yine varlıklarını sürdürürken, temsili olarak yakılan silahların arkasında depoda kalanlara da sahip olacaklar…

Binlerce şehit ailemiz ve binlerce gazimiz bu gelişmelerin ardından ne diyecek. Katiller serbest bırakılınca, onlar vicdanen nasıl rahat olacak?

Bu sorunun cevabını da gelecekte göreceğiz.

Umudumuz Türkiye Cumhuriyeti Devletimiz için her şey güzel olsun.

Bu ülke içerisinde yaşayan, dili, dini, kökeni kim olursa olsun, yeter ki ülkemize sahip çıksın, Türkiye Cumhuriyeti’nin Birliği, Bütünlüğü Varlığı için el ele versin…

TC kimliği ile yaşayan hiç bir vatandaş arasında ayrım yoktur. Herkes eşit haklara sahiptir. Ancak bunu başka alanlara çekip, bölücülük faliyetleri yapan kişisal hareketler ve örgütsel kuruluşlar aşrışmaları ortaya çıkarmaktadır.

Bunları yapanların da gerçek amacı, Türkiye Cumhuriyetini bölüp parçalamaktır...

Bu böyle biline

Yazımı Türkiye Cumhuriyeti vr eden Mustafa Kemal Atatürk'ün sözüyle bitiriyorum....

Ne Mutlu Türküm Diyene…