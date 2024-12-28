Ankara Büyükşehir Belediyesi; Prof. Dr. Neşe Özden'i Atatürk’ün Ankara’ya gelişinin 105. yıl dönümünde öğrenciler ve vatandaşlarla buluşturdu. Genç Akademi Ulus’ta gerçekleşen “Atatürk ve Ankara” temalı konferansta Özden, Ankara’nın Milli Mücadele için önemini katılımcılarla paylaştı.ANKARA (İGFA) - Ankara Büyükşehir Belediyesi, 27 Aralık Atatürk’ün Ankara’ya gelişinin 105. yıl dönümü kutlamaları kapsamında düzenlediği konferansta Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi ve Cumhuriyet Tarihi Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Neşe Özden’i öğrenci ve vatandaşlarla buluşturdu.

“Atatürk ve Ankara” konulu konferansta Ankara’nın Milli Mücadele için önemi ve Türkiye Cumhuriyeti’nin Başkenti olmasının etkileri detaylı bir şekilde ele alındı.

“27 ARALIK BİR DÖNÜM NOKTASI”

Gençlik Parkı içinde bulunan Genç Akademi Ulus’ta gerçekleştirilen konferansta, Prof. Dr. Özden; Başkent Ankara’nın Türk milletinin bağımsızlık mücadelesindeki kritik rolünü vurguladı. Kentin Cumhuriyet tarihindeki yeri ve anlamı üzerine derinlemesine bir değerlendirme yapan Özden, “Atatürk’ümüzün Ankara’ya gelmesi bir değişim yaratarak kongreler dönemindeki temsil sisteminden Milli Vekâlet Sistemine doğru ilerlememizi sağladı. 27 Aralık’ta Atatürk’ün Ankara’ya gelişi, Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılışının da bir dönüm noktasıdır” dedi.