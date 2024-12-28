İstanbul Bakırköy Belediyesi’nin vatandaşların ulaşımını daha konforlu bir hale getirmek için hayata geçirdiği ‘Rota Bakırköy’ ring seferleri başladı. Yeşilköy ve Yeşilyurt güzergâhı arasında ücretsiz olarak gerçekleştirilen seferler vatandaşın beğenisini kazandı.İSTANBUL (İGFA) - İstanbul'da Bakırköylü vatandaşlar artık hem ücretsiz hem de konforlu bir ulaşım deneyimi yaşıyor. Bakırköy Belediyesi’nin başlattığı ‘Rota Bakırköy’ ring seferleri yoğun bir ilgiyle karşılaştı.

Yeşilköy-Yeşilyurt arasında; Yeşilköy Çiroz Mevkii, Boğaziçi A.Ş., Şehit Pilot Muzaffer Erdönmez Ortaokulu, İstasyon Caddesi, Gazi Evrenos Caddesi, Anafartalar, Fener Yolu, Sipahioğlu, Yeşilyurt güzergâhını, Yeşilyurt-Yeşilköy arasında ise; Yeşilyurt, Sipahioğlu, Fener Yolu, Mecidiye Camii, Çocuk Parkı, Pazar Yolu, Ziya Erdem, Yeşilköy Çiroz Mevkii kapsayan ring seferleri saat başı gerçekleşiyor.

Hafta içi her gün 08.00-18.00 arasında hizmet veren ring aracını faydalanan vatandaşlar, bu hizmetin hayatlarını kolaylaştırdığını belirterek Bakırköy Belediyesi’ne ve Başkan Doç. Dr. Ayşegül Ovalıoğlu’na teşekkür etti.