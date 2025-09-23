Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Atıksu Arıtma Tesislerinde Çalışan Teknik Personele İlişkin Tebliğ’de değişiklik yaptı. Tesis sorumlularına yeterlilik eğitimi zorunluluğu getirilirken, tesis sınıflandırmaları ve çalışma koşulları güncellendi. Yeni düzenleme Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.ANKARA (İGFA) - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 23 Mayıs 2019 tarihli Atıksu Arıtma Tesislerinde Çalışan Teknik Personele İlişkin Tebliğ’de yapılan değişiklikleri Resmi Gazete’de yayımladı.

Yeni düzenlemeler, atıksu arıtma tesislerinde görev yapan teknik personelin yeterliliklerini ve çalışma koşullarını yeniden tanımlıyor.

Buna göre Tebliğin 3. maddesinde, Bakanlık tanımı “Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı” olarak güncellendi. Teknik sorumlu tanımı, mühendislik, kimya ve biyoloji mezunlarını kapsayacak şekilde genişletildi. Kentsel ve endüstriyel atıksu arıtma tesisleri için ayrı sınıflandırmalar eklendi.

Kentsel ve endüstriyel atıksu arıtma tesislerinde tesis sorumlularına yeterlilik eğitimi zorunluluğu getirildi. A ve B sınıfı tesislerde tam zamanlı çalışma şartı aranırken, bu kişiler aynı işletmedeki C veya D sınıfı tesislerde de çalışabilecek. C sınıfı tesis sorumluları aynı ilde en fazla 5 tesis, D sınıfı tesis sorumluları ise 20 tesisle sınırlı olacak.

Tesis sorumlusu atamaları Bakanlığın Atıksu Bilgi Sistemi üzerinden yapılacak, görev değişimlerinde 30 gün içinde bildirim zorunlu olacak.

Mevsimlik işletmeler, çalışma dönemlerinde tesis sorumlusu istihdam edebilecek.

A, B ve C sınıfı tesislerde çalışacak sorumluların deneyimleri sırasıyla 5, 3 ve 1 yıl olarak güncellendi. Doğal arıtma tesisleri ve 300 m³/gün kapasitenin altındaki kentsel tesisler bu şartlardan muaf tutuldu.

Tesis sorumlusu belgeleri, geçerlilik süresi dolmadan 30 gün önce yenilenmek zorunda. Belge yenileme için eğitim ve sınav şartı aranmazken, çalışılmayan durumlarda yeniden eğitim gerekecek.

Yanlış bilgi veya kural dışı çalışma tespitinde belgeler iptal edilecek ve 3 yıl yeni başvuru yapılamayacak.

Tesis sorumlularının döngüsel ekonomi ilkelerine yönelik çalışma yapması zorunlu hale getirildi. Mevcut hizmet sözleşmeleri 1 yıl geçerli olacak, tesis sınıfı değişen sorumluların belgeleri yeni sınıfa göre yenilenecek.

Söz konusu tebliğ değişikliğinin ayrıntıları için tıklayabilirsiniz