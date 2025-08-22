İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği 13’üncü Uluslararası Dokuz Eylül İzmir Yarı Maratonu için kayıtlar başladı.İZMİR (İGFA) - 21 Eylül’de kurtuluşun ve kuruluşun şehrinde zafer yaşamak isteyen sporcular https://www.maratonizmir.org/ adresinden kayıtlarını yapabilecek.

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenecek 13’üncü Uluslararası Dokuz Eylül İzmir Yarı Maratonu için kayıtlar başladı. Yarış, Cumhuriyet Meydanı'ndan başlayarak İnciraltı Spor Tesisi yanında bulunan doğal dönüşten dönülerek tekrar Cumhuriyet Meydanı'nda son bulacak. 21 Eylül’de gerçekleşecek koşu 07.30’da başlayacak, 10.00’da sonlanacak.

ORGANİZASYON HAKKINDA

Yarışma Türkiye Atletizm Federasyonu ve Uluslararası Atletizm Federasyonu (World Athletics) yarışma kurallarına uygun olarak düzenlenecek. 16 yaş üstü, lisanssız, kulüp lisanslı, ferdi lisanslı ve yabancı uyruklu tüm sporculara açık olacak.

Yabancı uyruklu sporcular Türkiye vizesi geçmemiş olmak kaydıyla ve pasaportlarını ibraz etmek koşuluyla yarışmalara katılabilecek. Yarışma sırasında sporcuların yanında hiçbir özel aracın seyrine izin verilmeyecek. Parkurda sadece görevli araçlar seyredebilecek. Yarışma ile ilgili gerekli sağlık, güvenlik, yarışma parkurunun hazırlanması ve göğüs numaralarının temini, çip sistemi kurulumu yarışmayı düzenleyen İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından sağlanacak.