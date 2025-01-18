30 yılını kutlayan Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV), 29 Aralık Pazar günü düzenlenen 89. Büyük Atatürk Koşusu’na katıldı ve koşu kapsamında toplanan bağışlarla TEGV Ankara Semahat-Dr. Nüsret Arsel Eğitim Parkı’ndaki 163 çocuğun daha eğitim giderlerine destek olundu.İSTANBUL (İGFA) - “Bir Çocuk Değişir, Türkiye Gelişir” mottosuyla çağdaş nesillerin yetişmesi için Türkiye genelindeki etkinlik noktalarında ilköğretim çağındaki çocuklara nitelikli eğitim desteği sağlayan Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV) bu yıl 89’uncusu düzenlenen Büyük Atatürk Koşusu’na katıldı.

Mustafa Kemal Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 105’inci yılı kutlamaları kapsamında 29 Aralık Pazar günü düzenlenen koşuda TEGV'le koşan 34 koşucu “Bir Çocuk Değişsin Türkiye Gelişsin” kampanyasıyla adımlarını nitelikli eğitim desteğine dönüştürdü. 34 katılımcı açtığı kampanyalarda toplanan bağışlarla TEGV Ankara Semahat-Dr. Nüsret Arsel Eğitim Parkı’ndaki 163 çocuğun eğitim giderlerine destek olundu.

89. Büyük Atatürk Koşusu, TEGV’in 2024 yılı boyunca spor organizasyonları kapsamında yürüttüğü “Bir Çocuk Değişsin Türkiye Gelişsin” bağış kampanyasının son etkinliği oldu. Daha fazla çocuğun Cumhuriyetin izinde nitelikli eğitimle buluşması için yürütülen kampanyalar kapsamında yaratılan etkiyle 6.389 çocuk nitelikli eğitim desteğiyle buluştu.

2025’te 30’uncu yılını kutlayan TEGV, 3.2 milyonun üzerinde çocuğa, 100 binin üzerinde gönüllü sayısına ulaştı. Spor etkinliklerine katılarak hem daha fazla çocuğu nitelikli eğitim desteğiyle buluşturmayı hem de çocuklara örnek olarak onlara spor sevgisi aşılamayı hedefleyen TEGV, yeni yaşında da destekçileriyle birlikte maratonlar ve farklı spor etkinliklerinde çocukların hayallerini eğitimle desteklemek için yer almayı sürdürecek.