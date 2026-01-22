MESS ile yürütülen 2025-2027 Dönemi Grup Toplu İş Sözleşmesi görüşmeleri anlaşmayla sonuçlandı. Birleşik Metal-İş ve Türk Metal Sendikası, metal işçilerinin ücretlerinde ve sosyal haklarında yüksek oranlı artış sağlandığını açıkladı. Metal işkolunda çalışan yüz binlerce işçi için yeni dönemin resmen başladı.

BURSA (İGFA) - Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) ile metal işkolundaki sendikalar arasında 13 Ekim 2025'te başlayan Grup Toplu İş Sözleşmesi süreci, 21-22 Ocak 2026 tarihlerinde yapılan yoğun müzakerelerin ardından anlaşmayla sonuçlandı.

Aylar süren görüşmelerin ve grev kararlarının ardından sağlanan anlaşmanın, 'masada değil fabrikalarda kurulan iradenin' sonucu olduğunu vurgulayan sendika yönetimleri, metal işçilerinin kararlı mücadelesiyle beklentileri karşılayan sözleşmeye imza atıldığını kaydetti.

MESS ile yapılan anlaşmaya göre; 1 Eylül 2025 itibarıyla saat ücreti 140 TL'nin altında olan işçilere 10 TL iyileştirme yapılacak, ardından tüm ücretlere yüzde 20 zam uygulanacak ve seyyanen 17,61 TL eklenecek. Böylece ilk 6 ay için çıplak ücretlerde ortalama artış yüzde 28,10 olurken, sosyal haklarla birlikte toplam artış yüzde 31,15'e ulaştı.

İkinci 6 ayda yüzde 13 enflasyon korumalı zam uygulanacak, üçüncü 6 ayda enflasyon + 1,5 puan, son 6 ayda ise enflasyon oranında artış yapılacak. İlk yıl sonunda ücretlerde kümülatif artış yüzde 44,76'ya, sosyal haklarla birlikte yüzde 47,81'e çıktı.

MESS ile imza masasına oturan Birleşik Metal-İş ile Türk Metal Sendikası yöneticileri, imzalanan sözleşmenin metal işçilerinin örgütlü mücadelesinin sonucu olduğunu vurguladı.

Birleşik Metal-İş Sendikası, bu zamlarla ortalama ücretli bir metal işçisinin net gelirinin Eylül 2025 itibarıyla 71 bin TL'ye, Mart 2026'da ise 79 bin 500 TL'ye yükseleceğini açıklarken, MESS'in kazanılmış hakları geriye götüren tekliflerinin geri çekildiğini duyurdu.

Türk Metal Sendikası da ise yaptığı açıklamada, 'Zafer yine metal emekçisinin oldu' ifadelerini kullanarak sözleşmeyi bir kazanım olarak değerlendirdi. Türk Metal, üyelerinin ücret ve sosyal haklarında ilk yıl için toplamda yüzde 47,81 oranında artış sağlandığını kaydetti.