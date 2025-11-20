İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, ülke genelinde düzenlenen geniş çaplı göç denetimlerinde 434 bini aşkın kişinin kimlik kontrolünden geçirildiğini, 687 düzensiz göçmenin yakalandığını açıkladı.

ANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Göç İdaresi Başkanlığı koordinasyonunda ülke genelinde düzenlenen geniş kapsamlı göç denetimlerine ilişkin verileri paylaştı.

81 ilde eş zamanlı yürütülen çalışmalarda 9'u yabancı uyruklu olmak üzere toplam 29 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı.

Denetimler kapsamında 434 bin 295 kişinin kimlik kontrolü yapılırken, 687 düzensiz göçmen tespit edilerek haklarında işlem başlatıldı.

Bakan Yerlikaya, operasyonlarda 27 bin 738 personel, 9 bin 27 ekip, 5 bin 579 kontrol noktasının görev aldığını belirterek, ekiplerin 4 bin 42 metruk bina, 7 bin 794 umuma açık yer, 470 terminal ve 3 bin 28 diğer noktada denetim gerçekleştirdiğini ve toplamda 15 bin 334 alan kontrol ettiğini kaydetti.

Yakalanan düzensiz göçmenlerin ülkelerine geri gönderilme süreçlerinin başlatıldığını belirten Bakan Yerlikaya, göç yönetiminin insan haklarına saygılı, hukuk ve güvenlik dengesi içinde sürdürüldüğünü vurgulayarak operasyonlarda görev alan tüm ekipleri tebrik etti.