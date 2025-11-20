Meteoroloji'nin günlük hava tahmin raporuna göre, hava sıcaklığının artarak yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor. Batı kesimlerde hafif yağış beklenirken, iç ve doğu bölgelerde sabah-gece pus ve sis etkili olacak.

ANKARA (İGFA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 20 Kasım Perşembe gününe ilişkin hava tahmin raporunu yayımladı.

Buna göre, Türkiye'nin büyük bölümünün parçalı ve az bulutlu olması beklenior. Sadece Edremit Körfezi ile Muğla'nın batı ilçelerinde hafif sağanak yağış görüleceği, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklıkları yurt genelinde biraz daha yükselerek mevsim normallerinin 4-8 derece üzerinde seyretmeye devam edeceği kaydedilirken, sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu bögelerde pus ve yer yer sis bekleniyor.

Genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek rüzgarın ise Trakya kesiminde güney ve güneybatı yönlerden yer yer kuvvetli (30-50 km/saat) olarak eseceği tahmin edildi.