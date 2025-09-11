İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 81 ilde düzenlenen denetimlerde 14’ü yabancı uyruklu 52 göçmen kaçakçılığı organizatörü ve 666 düzensiz göçmenin yakalandığını duyurdu. 402 bin 98 kimlik kontrolü yapılan operasyonlarda, 15 bin 112 yer denetlendi.ANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 81 ilde 10 Eylül 2025 tarihinde göçmen kaçakçılığı organizatörleri ve düzensiz göçe yönelik düzenlenen denetimlerin sonuçlarını açıkladı.

Operasyonlarda, 14’ü yabancı uyruklu toplam 52 göçmen kaçakçılığı organizatörü ve 402 bin 98 kişinin kimlik kontrolü yapılan uygulamalarda 666 düzensiz göçmen yakalandı.

Denetimlerde, 28 bin 63 personel ve 8 bin 929 ekip, 5 bin 842 noktada görev aldı. 7 bin 883 umuma açık yer, 483 terminal ve 6 bin 746 diğer alan olmak üzere toplam 15 bin 112 yer kontrol edildi.

https://twitter.com/AliYerlikaya/status/1966000769892520404

Yakalanan düzensiz göçmenlerin ülkelerine geri gönderilme işlemleri başlatıldı.

Bakan Yerlikaya, operasyonları koordine eden valiler, Göç İdaresi Başkanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Daire Başkanlığı, kaymakamlar, polis, jandarma, sahil güvenlik ve Göç İdaresi personelini tebrik etti. Yerlikaya, “Türkiye; göç yönetiminde insan hak ve hürriyetlerine saygılı, hukuk ve medeniyet değerlerine bağlı, kamu düzeni ve güvenliğinden taviz vermeden dünyaya örnek bir model sunmaktadır” dedi.