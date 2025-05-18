Konya Meram Belediyesi, şehrin gözde cazibe merkezlerinden biri olan ve Türkiye’de üç temayı bir arada barındıran tek park olma özelliği taşıyan 80 Binde Devr-i Alem Parkı’nda, kapsamlı bir yenileme süreci başlattı.KONYA (İGFA) - Hava koşulları, zamanın yıpratıcı etkisi ve ziyaretçilerin müdahaleleriyle zarar gören tüm eserler bir sanatçı hassasiyetiyle yenileniyor. Başkan Mustafa Kavuş, eserlere yeniden hayat verecek yenileme çalışmalarını inceledi.

Meram Belediyesi 80 Binde Devr-i Alem Parkı’nda bulunan tüm eserlere adeta yeniden hayat verecek kapsamlı bir çalışma başlattı. Bu kapsamda, üç farklı temayı bir arada barındırmasıyla Türkiye’de tek olma özelliği taşıyan 80 Binde Devr-i Alem Parkı’nda bulunan eserler yenilenmeye başladı. Meram Belediyesi, zamanla yıpranan, dış etkenlerden zarar gören maket ve minyatürleri titizlikle restore ederek parkı adeta baştan inşa ediyor. 12 yıl önce kurulan ve o günden bu yana her yıl yüz binlerce yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği 80 Binde Devr-i Alem Parkı’nda başlayan hummalı yenileme sürecini yerinde inceleyen Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, ekibinden çalışmalar ve süreç hakkında bilgi aldı.

BAŞKAN KAVUŞ; “PARK SIFIR MALİYETE YAKIN, PROFESYONELCE YENİLENİYOR”

Parkta yer alan dinozorlar, minyatür İslam eserleri ve masal dünyasına ait figürlerin parkın içinde oluşturulan özel bir atölyede neredeyse sıfır maliyetle elden geçirilerek restore edildiğini belirten Başkan Kavuş, incelemeleri sonrasında yaptığı açıklamada, “Parkımız üç ayrı temaya sahip. Dinozor maketleri, minyatür Türk-İslam eserleri, masal ve çizgi film dünyası figürleriyle Türkiye'de benzeri olmayan bir yer. Yaklaşık 125 minyatür eser, 50 dinozor maketi ve masal kahramanları yer alıyor. Tesis 12 yaşına geldi ancak bugüne kadar sadece kısmi bakımlar dışında geniş çaplı bir güncelleme yapılmamıştı. Bu çalışmayla adeta parkı yeniden inşa etmiş gibi olacağız.” dedi.

BAŞKAN KAVUŞ; “ARKADAŞLARIMIZ BİR SANATÇI HASSASİYETİYLE ÇALIŞIYORLAR”

Yapılan çalışmalar kapsamında parkın, kendi bünyesinde kurulan özel atölyelerde belediye personeli tarafından yürütülen bir restorasyon süreci yaşadığına dikkat çeken Başkan Mustafa Kavuş, açıklamasını şöyle sürdürdü; “Tüm maket ve figürlerimiz önce özel kimyasallarla temizleniyor. Ardından çelik macunla kırık ve çatlak yerler onarılıyor. Zımpara ve boya işlemleriyle eserler orijinal görünümüne kavuşuyor. Boyama işlemlerinde resim hocalarımızbirebir renklere sadık kalıyor.” Başkan Kavuş, çalışmanın sadece estetik değil, aynı zamanda teknik bir hassasiyet de gerektirdiğine vurgu yaparak ekibinin bu hassasiyeti en güzel şekliyle göstermesinden duyduğu memnuniyeti de dile getirdi.

BAŞKAN KAVUŞ; “80 BİNDE DEVR-İ ALEM PARKI YENİDEN DOĞUYOR”

Eserlerin pek çoğunun güneşten, yağmurdan, kardan ve zamanla oluşan tahribattan etkilendiğini söyleyen Başkan Kavuş, “Yenileme tamamlandığında, tüm eserler sanki sıfırdan yapılmış gibi olacak. Bu park, yeniden doğacak. Ve çalışmalar boyunca parkımız hizmetlerine aynı şekilde aksatmadan devam edecek.Yenileme çalışmalarının 5-6 aylık bir sürede tamamlanması planlanıyor. Çalışmalar tamamlandığında, ziyaretçiler parkı çok daha canlı, renkli ve etkileyici bir halde görme şansı yakalayacak.Ekip arkadaşlarımızın bu denli özel ve yetenekli olması bizler için büyük şans. Bu çapta, bu hassasiyette bir çalışmayı kendi personelimizle, ciddi bir maliyet oluşturmadan yapmak bizim için ayrı bir gurur kaynağı. Hepsine tek tek teşekkür ediyor, kolaylıklar diliyorum.” şeklinde konuştu.