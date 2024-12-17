76 ilde uyuşturucuya yönelik 10 gündür devam eden "Narkokapan-3" operasyonlarında 2 ton 6 kg uyuşturucu madde ile 2 milyon 889 bin 171 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Zehir taciri 595 şüpheli yakalandı.ANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 76 ilde deüzenlenen "Narkokapan-3" operasyonlarının detaylarını sosyal medya hesabından duyurdu.

Operasyona, Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde 2 bin 850 ekip, 8 bin 340 personel, 27 hava aracı ve 77 narkotik dedektör köpeği katıldı.

Operasyonlarda toplam 2 ton 6 kg uyuşturucu madde ile 2 milyon 889 bin 171 adet uyuşturucu hap ele geçirildi, 595 şüpheli yakalandı.

https://twitter.com/AliYerlikaya/status/1868887028185563561

Bakan Yerlikaya, paylaşımında, “Türkiye Yüzyılında; en büyük hedeflerimizden biri de ülkemizi uyuşturucuya karşı ulaşılmaz ve yasaklı bir kale haline getirmektir. Hem uyuşturucunun arzıyla, hem de uyuşturucuya olan taleple mücadelemizi sürdürüyoruz.Operasyonları koordine eden cumhuriyet başsavcılıklarımızı ve operasyonları gerçekleştiren kahraman polislerimizi tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.