UTİB tarafından düzenlenen 7. TechXtile Challenge Tasarım Yarışması için başvurular başladı.BURSA (İGFA) - “Verimlilik” ana temasıyla gerçekleştirilecek yarışma, tekstil sektöründe yenilikçi ve sürdürülebilir projeleri öne çıkaracak. Final ve ödül töreni 26 Mart 2026’da yapılacak.

Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği (UTİB) tarafından Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) koordinatörlüğünde ve Ticaret Bakanlığı desteğiyle düzenlenen 7. TechXtile Challenge Tasarım Yarışması için başvurular başladı.

Bu yıl ‘verimlilik’ ana temasıyla gerçekleştirilecek yarışma, tekstil sektöründe katma değer, dijitalleşme, üniversite-sanayi iş birliği, ileri malzemeler, proses ve üretim teknolojileri, çevre ve sürdürülebilirlik, teknik tekstiller, yerlilik ve millilik, pandemi sonrası çözümler ve deprem ile mücadeleye yönelik teknolojiler gibi kritik alanlarda yenilikçi projeleri bekliyor.

Yarışma Level-Up ve Scale-Up olmak üzere iki kategoriden oluşuyor. Level-Up kategorisi henüz fikir aşamasındaki girişimlere ürünleştirme sürecinde destek sağlarken, Scale-Up kategorisi ise halihazırda ürün veya hizmet geliştirmiş girişimlerin pazarda güçlenmesine katkıda bulunuyor.

ÖDÜL TÖRENİ 26 MART’DA YAPILACAK

Yarışmaya, tekstil sektörüyle ilgisi bulunan profesyonellerden akademisyenlere, Ar-Ge çalışanlarından tasarımcı, girişimci ve öğrencilere kadar geniş bir kitle katılabiliyor. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, 18 yaşını doldurmuş herkes bireysel ya da ekip olarak başvuru yapabiliyor. Katılımcıların tekstil sektörüne yönelik özgün ve yenilikçi projeler sunması şartı aranırken, seçilen projeler eğitim ve mentorluk imkanlarından faydalanarak geliştirilme fırsatı buluyor.

Katılımcılar, yarışmaya 3 Ekim 2025 tarihine kadar www.techxtile.net adresinden başvuru yapabilecek. Ön eleme sürecini geçen adaylar eğitim ve mentorluk imkanlarından faydalanacak, projelerini sektör liderleri, yatırımcılar ve akademisyenlerden oluşan jüriye sunma fırsatı bulacak. Final ve ödül töreni ise 26 Mart 2026’da gerçekleştirilecek.

Yarışmada her iki kategoride ilk üçe giren projeler ödüllendirilecek. Ayrıca Bahar Korçan Sürdürülebilirlik Özel Ödülü ve Kadın Girişimci Özel Ödülü de sahiplerini bulacak.

“TASARIMIN SAĞLADIĞI KATMA DEĞER, KÜRESEL REKABET AVANTAJI SAĞLIYOR”

Yarışmaya ilişkin yaptığı değerlendirme yapan UTİB Başkanı Pınar Taşdelen Engin, “Sektörün en prestijli etkinliklerinden biri haline gelen bu yarışma, girişimcilere, tasarımcılara, akademisyenlere ve sektöre ilgi duyan herkese kapılarını açıyor. TechXtile Challenge, sadece bir yarışma olmanın ötesinde, Türk tekstil sektörünün geleceğini şekillendiren bir vizyon platformudur. Biz UTİB olarak inovatif fikirlerin hayata geçmesine, genç tasarımcıların ve girişimcilerin sektörle buluşmasına, Ar-Ge ve tasarım kültürünün güçlenmesine öncülük ediyoruz” dedi.

Tekstil sektörünün Türkiye’nin ihracatında lokomotif bir rol üstlendiğini kaydeden Engin, sözlerini şöyle tamamladı: “Tasarımın sağladığı farkındalık ve katma değer bizi küresel rekabette bir adım öne taşıyor. Gelecek dönemde de bu yarışmayla birlikte daha fazla girişimcinin, sürdürülebilirlikten dijitalleşmeye kadar birçok alanda projeler geliştireceğine ve Türkiye’yi dünya tekstilinde lider ülkelerden biri haline getireceğine yürekten inanıyoruz.”