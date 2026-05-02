ANTALYA (İGFA) - 61. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun ikinci tırmanışı olan 127.9 kilometrelik Antalya-Feslikan etabını MBH Bank CSB Telecom Fort Takımı'ndan Christian Bagatin 3 saat 23 dakika 12 saniye ile kazandı. İkinciliği etabın yeni Turkuaz Mayo sahibi Caja Rural Takımı'ndan Sebastian Berwick elde etti. Bu sonuçla Berwıck, Sosa'nın önüne geçti ve Turkuaz mayoyu yarınki Antalya-Antalya etabında taşımaya hak kazandı. Sosa ise etabı dördüncü bitirince mayoyu kaybetmiş oldu.

Antalya ilk kez 1987'de ve toplam 29 kez Türkiye Turu rotasına dahil edilmesiyle Turun en çok ziyaret edilen kenti oldu. 2012 yılında Elmalı Göğübeli tırmanışı ile ünlenen bu kraliçe etabı sonrasına Feslikan'ın da dahil edilmesiyle Kraliçe Etabı bir başka görücüye çıkmış oldu. İmza işlemlerinin ardından 148 bisikletçi etaba başladı.

Damalı bayrağın sallanması sırasında şu isimler protokolu oluşturdu: Tahsin Aksu (Antalya Vali Yardımcısı), Halil Serdar Cevheroğlu (Muğla Vali Yardımcısı), İhsan Kara (Muratpaşa Kaymakamı), Yavuz Gürhan (Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürü), Doç.Dr Abdullah Yalçın (Bisiklet Federasyonu Sağlık Kurulu Başkanı), Yılmaz Ortakaya (Bisiklet Federasyonu Disiplin Kurulu Başkanı), Kemal Özkoç (Bisiklet Federasyonu Bisikletli ulaşım, trafik ve yol emniyet kurulu başkanı), Emin Müftüoğlu (Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı), Fikret Hayali (Bisiklet federasyonu Başkanvekili ), Metin Cengiz (Türkiye Bisiklet Federasyonu Asbaşkanı), Yusuf Alperen Ayar (Türkiye Bisiklet Federasyonu Asbaşkanı), Sami Ağaoğlu (Türkiye Bisiklet Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi), Onur Şahin (Türkiye Bisiklet Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi).

İLK ATAK DOĞUKAN ARIKAN'DAN

Etap başlar başlamaz Spor Toto Takımı'ndan Doğukan Arıkan atak yaptı. Bu atağa sekiz sporcu karşılık verirken, pelotonda da erken bir hareketlenme yaşandı. Birçok bisikletçi kaçış grubuna dahil olmak için pozisyon almaya çalıştı. 8'inci kilometrede peloton yeniden toparlanırken, yarış yüksek tempoda devam etti. 12'nci kilometreye gelindiğinde ise herhangi bir kaçış grubu kalmadı. 19'uncu kilometrede Tarteletto-Isorex Takımı'ndan Jelle Vermoote'un atağı geldi ancak bu girişim uzun soluklu olmadı. 22'nci kilometre toplu geçilirken, 24'üncü kilometrede yarış yeniden hareketlendi ve önde dokuz kişilik bir kaçış grubu oluştu. Ancak pelotonun tempoyu artırmasıyla bu grup da kısa süre içinde yakalandı.

KAÇIŞLAR SÜRÜYOR

İstanbul Takımı'ndan Metkel Eyob, Spor Toto'dan Feritcan Şamlı ve Tartelotto'dan Jonah Killy önce 40 saniye sonra 1 dakika 20 saniyelik bir fark yaptı. Bu üçlüye daha sonra Alpecin Takımı'ndan Tim Marsman'da yetişti. 35'inci kilometre geçilirken pelotoun önündeki ekibin yeni zaman farkı 1 dakika 35 saniye olarak verildi. 45'inci kilometrede pelotonun önünde Caja Rural ve Euskaltel- Euskadi takımlarının tempoyu belirlediği gözlendi. Alpecin takımı atak yaparak öndeki grubu yakalama adına tempo yapmaya başladı. Aralarında Astana, Alpecin, Caja Rural, Euskaltel-Euskadi, Bardiani, MBH Bank CSB Telecom Fort, İstanbul Takımı, Spor Toto ve Tarteletto takımlarından birer ikişer sporcu bu grupta yer aldılar ve sıkı takip başladı.

35'inci kilometrede Solution Tech takımından Matteo Regnanti, Modern Advanture takımından Lucas Towers, Tarteletto Takımı'ndan Lennert Teugels üçlü bir kaçış grubu oluşturdu. Daha sonra Spor Toto takımından Feritcan Şamlı ve Mustafa Tekin bu üçlüye yetişebilmek için pelotondan atak yapıp kaçtılar. İlerleyen kilometrelerde Feritcan Şamlı yakalandı. Öndeki grup arayı açmaya çalışıyor.

ZAMAN FARKI 5 DAKİKA 30 SANİYE

Kaçış grubundaki sporcuların artan temposu, pelotonla aradaki farkın hızla açılmasını sağladı ve zaman farkı 5 dakika 30 saniyeye ulaştı. Bu değer, altı etap boyunca kaydedilen en yüksek fark olarak öne çıktı. Kaçış grubunda genel klasmanda en iyi sıraya sahip isim Alpecin Takımı'ndan Jonas Rickaert olurken, Ivan Ramiro Sosa ile arasındaki 11 dakika 15 saniyelik fark nedeniyle Turkuaz Mayo açısından bir tehdit oluşturmuyor. 87'nci kilometreye gelindiğinde zaman farkı 6 dakikaya kadar çıktı. Yarışın ikinci saatinde ise ortalama hızın etkisiyle 48.5 kilometre geride bırakıldı.

MUSTAFA TARAKÇI MAYOSUNU KORUYOR

59.4'üncü kilometrede Türkiye Güzellikleri prim kapısı geçildi. Kapıyı ilk geçen sporcu Feritcan Şamlı oldu. İkinciliği Tartelotto'dan Zeno Moonen, üçüncülüğü de Caja Rural'dan Beltrand De Ibanez elde etti. Bu sonuçla Konya Büyükşehir Belediyespor'dan Mustafa Tarakçı Türkiye Güzellikleri Mayosunu korudu ve bugünkü Antalya-Antalya etabında giymeye hak kazandı. 62'inci kilometre bu şekilde geçildi.